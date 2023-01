Reichshof – Die Fahndung nach einem Autofahrer, der am Freitag, 30. September, auf der Landstraße 377 einen elfjährigen Jungen nahe Reichshof-Allenbach angefahren haben soll, ist eingestellt. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Die Anzeigenerstattung zu dem Unfall erfolgte demnach erst am 1. Oktober im Rahmen einer Anzeigenaufnahme bei der Polizei. Der beteiligte Pkw-Fahrer hatte sich aber bereits am Vorabend auf einer anderen Polizeiwache gemeldet und vorsorglich seine Beteiligung angegeben, wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilt.

Bei dem Zusammenstoß am vergangenen Freitag stürzte der Junge und verletzte sich leicht. Wie die Beamten berichten, war der kleine Gummersbacher mit seinem Rad auf einem Waldweg unterwegs und wollte an dessen Ende nach rechts auf die L 377 abbiegen. Der Junge befand sich laut Polizei noch teils auf dem Bordstein, als der Citroën von links kam und ihn streifte.

Fahrer sammelte Autoteile ein

Der Fahrer sei kurz ausgestiegen, habe sich nach dem Zustand des Jungen erkundigt, ein paar Teile seines Fahrzeugs eingesammelt und sei dann weitergefahren, so die Polizei. (sfl/ar)