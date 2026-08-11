Dienstag, 8.20 Uhr: Störung behoben

Der Verbindungsfehler wurde behoben, das teilt der Kreis mit. Die betroffenen Außenstellen der Kreisverwaltung bieten wieder den gewohnten Service an. Wie berichtet kam es am Montag bei mehreren Außenstellen der Kreisverwaltung zu erheblichen Einschränkungen der IT-Infrastruktur. Ursache für die Verbindungsprobleme war eine defekte Richtfunkantenne, die zwischenzeitlich repariert wurde. Die Kreisverwaltung bietet nun wieder den gewohnten Service an.

Personen, deren Termine in der Zulassungsstelle am Montag aufgrund der Störung entfallen sind, können heute ohne Termin ins Straßenverkehrsamt kommen. Ein Nachweis über den ursprünglichen Termin ist erforderlich. Es empfiehlt sich trotzdem, sich vorab auf www.obk.de über den aktuellen Stand zu informieren. Mögliche Wartezeiten sind bitte einzuplanen. Kunden, deren gestriger Termin bei der Führerscheinstelle ausgefallen ist, werden zwecks Buchung eines Ersatztermines kontaktiert.

17.12 Uhr: Störung beim Kreis hält weiter an

Von den aktuellen Einschränkungen aufgrund einer IT-Störung in Teilen der Kreisverwaltung sind insbesondere Besucherinnen und Besucher des Straßenverkehrsamts betroffen. Das berichtet der Kreis am Nachmittag. Bürgerinnen und Bürger, die dort morgen (Dienstag, 11. August) einen Termin vorgemerkt haben, sollten sich vorher auf der Internetseite zum aktuellen Stand erkundigen. Personen, deren Termine im Straßenverkehrsamt heute (Montag, 10. August) aufgrund der Störung entfallen sind, können am Dienstag (11. August) ohne Termin ins Straßenverkehrsamt kommen. Ein Nachweis über den ursprünglichen Termin ist erforderlich. Auch diese Personen sollten sich vorab im Netz zum aktuellen Stand erkundigen. Mögliche Wartezeiten sind bitte einzuplanen.

Die Durchführung von Online-Dienstleistungen über das i-Kfz-Portal ist nach aktuellem Stand möglich! Die zuständigen Stellen arbeiten laut Kreis mit Hochdruck an der schnellstmöglichen Behebung der Störung. Ursache für die Verbindungsprobleme ist nach derzeitigen Erkenntnissen eine defekte Richtfunkantenne, die repariert oder ausgetauscht werden muss. Sobald der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden kann, informiert der Oberbergische Kreis darüber.

11.20 Uhr: Bauteil wird ausgetauscht

Aktuell wird ein elektronisches Bauteil ausgetauscht, das als Fehlerquelle ausgemacht worden ist. Das berichtete der Kreis auf Nachfrage.

Bei mehreren Nebenstellen der Kreisverwaltung kommt es aktuell zu erheblichen Einschränkungen der IT-Infrastruktur. Durch einen Verbindungsfehler stehen Fachanwendungen und die Anbindung an das Haupthaus an der Moltkestraße in Gummersbach derzeit nicht zur Verfügung. Auch die telefonische Erreichbarkeit ist nicht oder nur eingeschränkt möglich.