Fest am Wochenende Löschzug Hackenberg feiert sein 125-jähriges Bestehen

Hackenberg – Als die Feuerwehr Hackenberg-Leienbach vor 125 Jahren an einem Sonntag des Jahres 1894 von 34 tatkräftigen Männern gegründet wurde, hatten die beiden Ortschaften oberhalb Bergneustadts kaum mehr als ein paar hundert Einwohner. Heute leben 3500 Menschen dort – und die Feuerwehr im Ort zählt lediglich 22 Aktive. Darunter sind auch eine junge Frau und ein irakischer Flüchtling, wie Löschzugführer Stefan Hatzig nicht ohne gewissen Stolz in der Stimme berichtet. 15 Leute mehr müssten es laut Brandschutzbedarfsplan allerdings sein. Im Gegensatz zu damals ist die Hackenberger Einheit auch mit kleiner Mannschaft heute nicht nur um ein Vielfaches schlagkräftiger, sondern auch Teil der Freiwilligen Feuerwehr Bergneustadts.

1946 bekam der Löschzug eine Motorkraftspitze, die per Traktor zum Einsatz gebracht werden musste. Erst 1962 erhielt die Einheit ihr erstes richtiges Löschfahrzeug. Copyright: Feuerwehr

Das hatten die Gründer während der ersten 40 Jahre tunlichst vermieden. Von Anfang an achtete man auf Selbstständigkeit. Als die Stadt 1895 für den Kauf von Gerätschaften 25 Mark einer Versicherung einbehielt, statt eine Spritze anzuschaffen, reagierten die Hackenberger mit „Streik“. Im ganzen Jahr 1896 hielten sie keine einzige Übung ab. Zwei Jahre später kaufte die Stadt schließlich die Handdruckspritze – sie steht heute noch immer funktionsfähig als Ausstellungsstück in der zentralen Feuerwache an der Talstraße und wird zum Jubiläum zurückgeholt.

In den 1920er Jahren hatte die Feuerwehr auf dem Hackenberg neben ihrer Löschmannschaft sogar auch eine eigene Kapelle. Da viele Ausrüstungsgegenstände in den Anfangsjahren noch selbst angeschafft wurden, werden die Musiker auf den zahlreich veranstalteten Festen oft zum Einsatz gekommen sein, um die Kasse aufzubessern.

Am 10. März 1934 wurde die Feuerwehr Hackenberg-Leienbach als Löschzug IV Teil der Feuerwehr Bergneustadt, und 1937 besuchte Paul Gomann als erster Hackenberger Feuerwehrmann den Brandmeister-Lehrgang an der Feuerwehrschule in Koblenz. Aber es dauerte bis nach Kriegsende, bis die Hoffnung auf eine modernere Ausrüstung Realität werden sollte: 1946 bekam der Löschzug eine Motorspritze. Das Gerät mit einer Leistung von 800 Litern pro Minute wurde mit anderen Teilen der Ausrüstung auf einem Anhänger von einem Trecker zur Einsatzstelle gezogen. 1950 bekam der Löschzug endlich sein erstes festes Gerätehaus mit Schulungsraum, und weitere zwölf Jahre später, im Juni 1962, den ersten fahrbaren Untersatz in Form eines Tragkraftspritzenfahrzeugs. Zu dieser Zeit wuchs der Hackenberg rasant an. Mit dem Bau von Wohnblocks stieg die Einwohnerzahl zeitweise auf bis zu 5000.

Festprogramm

Freitag, 3. Mai, 19 Uhr: Festkommers im Gerätehaus an der Breslauer Straße mit Ansprachen und Ehrungen begleitetet durch den Musikzug der FF Bergneustadt; anschließend Party mit DJ Bernd.

Samstag, 4. Mai, 18 Uhr: Party und Lasershow mit DJ Bernd in Gerätehaus und Festzelt, Feuershow des Zirkus Orlando.

Sonntag, 5. Mai, 11 Uhr: ökumenischer Openair-Gottesdienst; 12 Uhr: große Fahrzeugmeile an der Breslauer Straße ; 12.30 Uhr: Musikzug FF Bergneustadt; 13.30 Uhr: Showübung der Jugendfeuerwehr; ab 14 Uhr: Kaffee und Kuchen. (kn)

Um dem erhöhten Gefahrenpotenzial zu begegnen, wurde 1984 im Zentrum des Orts an der Breslauer Straße das heutige Gerätehaus mit zwei Fahrzeugboxen errichtet. Dass die Umkleiden Teil der Fahrzeughalle waren, entsprach nicht mehr den Gesundheitsanforderungen. Die erste Frau im Dienst der Feuerwehr Bergneustadt musste sich damals im Heizungsraum umziehen – auch das sollte sich erst ändern, als 2007 ein Anbau mit separaten Umkleiden eröffnet wurde.

Seit der 2009 geänderten Fahrzeugkonzeption rückt der Löschzug Hackenberg mit dem Löschgruppenfahrzeug LF10/6 und einem Mannschaftstransportwagen aus. 10/6 bedeutet, dass die Pumpe an Bord 1000 Liter Löschwasser pro Minute fördern kann und der Wagen selbst 600 Löschwasser an Bord mitführt.