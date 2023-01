Frielingsdorf/Hohkeppel – „Macht mit beim Sternsingen“ – so der Aufruf der Kirchengemeinde St. Apollinaris in Frielingsdorf. Er richtet sich nicht nur an Kinder, sondern auch an die Familien und Erwachsene. Anmeldung bis zum heutigen Donnerstag, 30. Dezember, im Pfarrbüro unter 0 22 66/52 13. Dort gibt es Kronen, Segensaufkleber und Spendendosen. Die Eröffnung erfolgt am Samstag, 1. Januar, um 18.30 Uhr in St. Apollinaris, Abschluss ist am Samstag, 8. Januar, in der Vorabendmesse um 18.30 Uhr.

Spenden können zudem im Pfarrbüro und neben der Krippe in der Kirche abgegeben werden. Hier liegen auch Segensaufkleber bereit. Eine besondere Aktion hat sich die Kirchengemeinde St. Laurentius/Hohkeppel ausgedacht. Nach den Gottesdiensten am 2. Januar und am 9. Januar werden die Sternsinger vor der jeweiligen Kirche warten. Sie bitten dort um Spenden und geben die Segensaufkleber mit.

Am Samstag, 8. Januar, gibt es einen Sternsinger-Stand auf dem Parkplatz von Edeka Braun in Schmitzhöhe. Finden sich genügend Sternsinger, soll es einen Sternsinger-Drive-In geben. Zudem soll es eine kleine Anzahl von geimpften Sternsingern geben. Wenn einen Besuch dieser Gruppe bei sich zu Hause wünscht, kann sich in den Kirchen St. Laurentius und St. Sebastianus in eine Liste eintragen, alternativ ist eine Anmeldung über das Pfarrbüro unter 0 22 06/91 15 21 möglich. (cor)