Anke und Gerhard Schössow hätten vom Fleck weg heiraten können - mit jungen 14 und 16 Jahren lernten sie sich beim Jugendtreff in Hülsenbusch kennen und verliebten sich. Als Gerhard mit 19 Jahren seinen Bundeswehrdienst ableisten musste, wollten er und die damals 17-Jährige Anke den Bund fürs Leben schließen.

Zustimmung war nötig

Doch dafür reichte das Einverständnis der Eltern nicht aus. Auch das Jugendamt hätte dem zustimmen müssen. „Die Sachbearbeiterin sagte ganz ehrlich, bis der Antrag durch sei, wäre ich ohnehin schon volljährig. Also haben wir einfach die paar Monate gewartet“, erinnert sich die heute 68-jährige. Eine Hürde also, die die zwei Verliebten ohne Mühe überwanden.

Hochzeit am Geburtstag des Bruders

Geheiratet wurde dann am 25. November, dem Geburtstag des Bruders der Braut. Das ist heute 50 Jahre her und die Eheleute feiern ihren goldenen Hochzeitstag. Doch das Brautpaar stand an jenem Donnerstag im Jahre 1976 nicht alleine vor dem Traualtar. Denn Sohn Torsten feierte bereits mit im Kreise von Familie und Freunden der Brautleute. Doch konnten sie nach der Hochzeit nicht ungestörte Zweisamkeit genießen. Denn solange Gerhard noch seinen Dienst bei der Bundeswehr in Iserlohn versah, lebte er in der Kaserne und Anke bei ihren Eltern. 15 Monate dauerte die Zeit beim Bund, danach zog er zu Anke in ihr Elternhaus.

Eigenes Reich und wachsende Familie

Diese hatten aus ihrem Einfamilienhaus ein Zweifamilienhaus gemacht, sodass das junge Paar samt Nachwuchs ein eigenes Reich hatten. Dem ersten Sohn 77 folgte 79 mit Marc der zweite Sohn. Dabei sollte es aber nicht bleiben. 86 machte die Geburt von Pascale aus vieren fünf und drei Jahre später sollte Fabian die Familie komplettieren.

Am 25. November 1976 gaben sie sich das Ja-Wort. Copyright: Repro: Schmittgen

Haus war zu klein: Der Bau in Wahlscheid

Mit vier Kindern aber wurde das Heim räumlich zu klein - ein eigenes größeres Haus musste her. In Wahlscheid fanden sie geeignetes Bauland und in viel Eigenleistung bauten sie ihr Traumhaus. „Das war eine anstrengende Zeit. Fabian war da ja gerade im Januar geboren, als wir im Mai mit dem Hausbau begannen. Aber wir waren fleißig und bereits im Oktober konnten wir einziehen“, erinnert die die Jubilarin an die nicht immer einfache Zeit mit vier Kindern, davon eines drei Jahre alt und ein Säugling. Gerhard, der gelernter Metzger ist, arbeitete zu dem Zeitpunkt als Quereinsteiger bei Schmidt und Clemens. Anke, die eine Ausbildung zur Arzthelferin bei einem Kinderarzt absolviert hatte, widmete sich mit der Geburt ihrer Kinder vollkommen der Erziehung der Jungs und der Pflege von Haus und Grundstück.

Ausflüge in die Natur

Der Sonntag derweil war der Familie heilig - sie unternahmen Spaziergänge in die Natur und besonders Ausflüge in den Wald, später auch in das eigene Jagdrevier, standen hoch im Kurs. Immer dabei: die Hunde der Familie. Zunächst bereicherten Dackel das Familienleben, später zogen Deutsch Drahthaar in das Zuhause der Schössows. Auch wurden als Familie Urlaube unternommen. Mit dem Auto ging es an den Bodensee.

Feier im Familienkreis

Das Jubiläum werden die Eheleute im Kreise ihrer Familie feiern. Für ihre gemeinsame Zukunft wünschen sie sich vor allem eins: Gesundheit. (bs)