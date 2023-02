Brunohl – Das trockene Wetter hält die Feuerwehren in Atem. Nach dem Böschungsbrand am Dienstag in Engelskirchen hat es am späten Mittwochnachmittag in Gummersbach-Brunohl ein weiteres Feuer gegeben. Dort war die Hecke an einer Pizzeria in Brand geraten, wie die Leitstelle auf Nachfrage dieser Zeitung berichtete. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zur Brandursache können auch noch keine Angaben gemacht werden.



Im Einsatz waren die Kameraden der Löschgruppe Brunohl und des Löschzuges Dieringhausen sowie die Kräfte der hauptamtlichen Wache aus Gummersbach, die allerdings nicht mehr eingreifen mussten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Brandursache unklar Anzeige Böschung in Engelskirchen fängt Feuer – Leppestraße gesperrt von Andreas Arnold

Stadt erstattet Anzeige Anzeige Gummersbacher Feuerwehr kam nicht ins Gerätehaus von Andreas Arnold

Starkregen-Konzept in der Aufstellung Anzeige Gummersbach reagiert auf das Hochwasser von Andreas Arnold

Die Hecke im Bereich des Biergartens der Pizzeria brannte auf einer Länge von 60 Metern lichterloh, wie Gummersbachs stellvertretender Stadtbrandmeister Lars Hohmuth berichtete. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte allerdings ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus im rückwärtigen Bereich des Areals noch verhindert werden.