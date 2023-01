Die Gummersbacher Feuerwehr löschte in der Nacht einen Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Gummersbach – Eine Wohnung in Gummersbach-Frömmersbach hat in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 0.17 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Im Höhgarten gerufen. Die Bewohnerin der brennenden Wohnung hatte sich noch retten können und kam, wie auch eine weitere Person, vorsorglich ins Krankenhaus.

Die Wohnung brannte zwischenzeitlich in voller Ausdehnung. Dennoch gelang es der Feuerwehr relativ schnell, das Feuer zu löschen. Von der Drehleiter wurden die Flammen soweit zurückgedrängt, dass unter schwerem Atemschutz ein Innenangriff erfolgen konnte. Ein Ausbrennen der Wohnung konnte nicht mehr verhindert werden.



Auch der Balkon der Wohnung sowie die Fassade wurden erheblich beschädigt. Die Etage darüber wurde durch Rauchgase in Mitleidenschaft gezogen, das Schadensausmaß hier ließ sich in der Nacht aber nicht einschätzen. Außerdem waren Glutnester in die Zwischendecke gezogen, weshalb sich das Einsatzende immer weiter hinauszögerte.

Die Bewohnerin der Wohnung hatte sich schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie gerettet. Copyright: Klümper

Schließlich waren die Wehrleute der Hauptamtlichen Wache, vom Löschzug Stadt sowie der Löschgruppen Homert und Lantemicke bis zum Morgengrauen mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.