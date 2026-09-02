Sie haben gerade ihre Ausbildung beendet oder in anderen Polizeibehörden erste Berufserfahrungen gesammelt: 18 neue Polizisten, sieben von ihnen haben kürzlich ihre Abschlussprüfungen absolviert, verrichten seit kurzem ihren Dienst im Oberbergischen Kreis und bilden den sogenannten Nachersatz für die Kollegen, die in den vergangenen Wochen und Monaten ihren Dienst auf Oberbergs Straßen beendet haben.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hieß Landrat Klaus Grootens die neuen Polizisten im Dienstgebäude an der Hubert-Sülzer-Straße willkommen. Er wünschte den neuen Polizeibeamten alles Gute für ihren Dienst. Grootens sagte, dass es für sie nun wichtig sei, die Rahmenbedingungen auf dem Lande kennenzulernen. „Der Oberbergische Kreis hat eine Fläche von rund 918 Quadratkilometern. Das ist jetzt noch mal eine ganz andere Hausnummer im Vergleich zum Dienst in einer Großstadt wie Köln“, sagte der Landrat.

Neben Köln kommen die neuen Polizisten aus Wuppertal, Bochum, Dortmund, Olpe, Essen sowie dem Rhein-Sieg- und dem Märkischen Kreis. Die meisten Menschen hier leben in den 1461 Dörfern, dass werde die Arbeit für die neuen Beamten wesentlich beeinflussen. „Die Wege zu den Einsatzorten sind teilweise sehr lang. Darauf müssen sie sich einstellen. Da kann es schon mal ein wenig dauern, bis Verstärkung eintrifft oder nachgefordertes Arbeitsmaterial verfügbar ist“, schloss der Landrat.

Bevor es zum obligatorischen Gruppenfoto kam, gab es aber noch eine wichtige Aufgabe für den Landrat zu erledigen. Die sieben Beamtinnen und Beamten, die ihre Ausbildung gerade erst abgeschlossen hatten, galt es noch zu vereidigen. „Zu sehen, wie sie ihre Arbeitsstelle hier antreten und was sie in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren hier bewegen werden, was sie tun und leisten werden, beeindruckt mich immer wieder. Polizei macht mir einfach Spaß“, so Grootens.