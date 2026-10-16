„OBKarriere“2000 Schüler bei 85 Ausstellern in Gummersbach

Die zwei Freundinnen Kathrin (18) aus Derschlag und Anastasia (20) aus Nümbrecht sind seit gut einer Stunde auf der Studien- und Berufsorientierungsmesse „OBKarriere“ in der Schwalbe-Arena unterwegs. Sie haben schon mit Vertretern einiger Unternehmen gesprochen, doch zu ihrem Wunsch-Berufsfeld noch nicht die Informationen erhalten können, die sie brauchen. „Wir interessieren uns beide für den Bereich Ernährung, aber noch konnten wir kein Unternehmen finden, dass in diesem Berufsfeld ausbildet“, erzählt Anastasia und Kathrin ergänzt: „Ich interessiere mich vor allem für den Bereich Diabetes im Zusammenhang mit Ernährung. Wir schauen uns aber weiter um. Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, auch wenn wir bislang Erfolglos waren.“ Die Stände der Gesundheitskasse AOK und der Caritas stehen als nächstes auf ihrer Liste.

Siebte Auflage erstmals an einem Wochentag

So wie die beiden streiften im Laufe des Vormittags rund 2000 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe zwei durch die Schwalbe-Arena und suchten bei den Vertretern der 85 teilnehmenden Unternehmen aus der Region, Institutionen, Hochschulen und Universitäten das Gespräch. Eingeladen zur siebten Auflage der Studien- und Berufsorientierungsmesse „OBKarriere“ hatten die Kommunale Koordinierungsstelle Übergang Schule - Beruf/Studium (KoKo) des Oberbergischen Kreises in Zusammenarbeit mit dem Campus Gummersbach der TH Köln. Erstmals fand diese Messe an einem Wochentag und nicht wie bislang an einem Samstag statt. „Heute ist ein normaler Wochentag und wir erhoffen uns davon, dass wir so noch mehr junge Menschen erreichen können als wenn die Messe an einem freien Samstag läuft und die Jugendlichen tun können was sie wollen. So ist es in den Unterricht integriert und statt über Matheformeln zu sitzen oder Latein zu pauken fällt der Unterricht aus und sie können sich hier über ihre berufliche Zukunft informieren“, sagte Landrat Klaus Grootens, der es als Pluspunkt versteht, dass die Messe auf einen Wochentag verschoben wurde.

Offizielle Eröffnung durch Landrat und TH-Prodekan

Gemeinsam mit Prof. Sebastian Kraft, Prodekan am Campus Gummersbach der TH Köln, hatte Grootens die Scharen von Schülern und die ausstellenden Unternehmen von der Loge der Schwalbe Arena aus begrüßt und die Messe so offiziell eröffnet. „Dies ist eine Orientierungsmesse für die Zukunft. Sie hilft nicht nur Schülern sich zu informieren und die für sie richtige Entscheidung für die berufliche Zukunft zu treffen sondern auch Unternehmen, gute Bewerber zu finden und damit die eigene Zukunft zu sichern“, so der Landrat.

Landrat Klaus Grootens bei Alho. Copyright: Schmittgen

Damit auch so viele Schüler wie möglich aus dem Oberbergischen Kreis an der Messe teilnehmen konnten, hatte sich das Team KoKo zudem etwas besonderes ausgedacht. „Die Planung war nicht ganz einfach, aber wir haben Busse organisiert, damit die Messebesucher sicher hier her kommen können“, erzählte Thomas Langenbach, von der Leitung der KoKo.

Mobilität für Azubis: Beispiel der Unternehmensgruppe Alho

Das Mobilität für zukünftige Auszubildende ein wichtiges Thema ist, weiß man auch bei der Morsbacher Unternehmensgruppe Alho. Dort hat man eine besondere Lösung gefunden, wie Personalreferentin Sabrina Dieckmann erzählte. „Für unsere minderjährigen Azubis bieten wir an, ein kleines Elektrofahrzeug zu leasen, dass auch unter 18-Jährige fahren dürfen. Oder wir bieten an, ein Darlehen zur Verfügung zu stellen, damit die jungen Männer und Frauen ihren Führerschein machen können. Die Summe kann dann ganz einfach nach der Ausbildung zurück gezahlt werden“, so Dieckmann. Und der Erfolg gibt ihnen recht.

Erweitertes Angebot auch für Eltern

„Wir haben dieses Jahr wieder alle Ausbildungsplätze besetzen können, was uns sehr freut“, weiß Dieckmann, dass man als Unternehmen heute einiges mehr bieten muss, um junge Menschen für sich zu begeistern. Das Angebot der „OBKarriere“ wurde zudem erweitert. Unter dem Motto „Kleine Pause - Große Wirkung“ hatten Eltern die Möglichkeit, sich über Finanzierung von Ausbildung und Studium zu informieren.