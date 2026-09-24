Eine 61-Jährige ist am Mittwoch in Gummersbach ausgeraubt worden. Laut Polizei ging sie gegen 13.45 Uhr die Straße „Am Wehrenbeul“ in Richtung Albrechtplatz entlang, als sich ihr ein Unbekannter von hinten näherte und Geld forderte. Als sie dies verweigerte, zerrte der Mann an ihrer Tasche. Die 61-Jährige stürzte und die Henkel der Tasche rissen ab. Der Mann flüchtete samt der schwarzen Tasche in Richtung Albrechtplatz.

Er war 14 bis 16 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, hatte dunkle, kurze Haare und eine hagere Statur. Er trug schwarze Kleidung und sprach akzentfrei Deutsch. Die 61-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus. Hinweise an die Polizei, unter (0 22 61) 81 99-0. (lth)