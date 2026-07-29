Wer in den vergangenen Tagen am Einkaufszentrum Forum in Gummersbach vorbeigekommen ist, dem wird aufgefallen sein, dass das Saturn-Logo des Elektronikherstellers verschwunden und stattdessen das Logo von „MediaMarkt“ an der Außenfassade aufgehängt wurde. Tatsächlich wird Saturn, der sich auf der oberen Etage im Forum befindet, umgebaut.

Vom Montag, 3. August, bis Mittwoch, 5. August, wird der Markt wegen der Umbauarbeiten komplett geschlossen. Voraussichtlich am Donnerstag, 6. August, eröffnet er dann als „MediaMarkt“ wieder, teilt die „MediaMarktSaturn Retail Group“ auf Nachfrage mit. Die beiden Ketten Saturn und „MediaMarkt“ gehören schon lange zusammen und werden von der genannten Gruppe betrieben.

Der Standort Gummersbach sowie die gesamte Region seien für das Unternehmen von großer Bedeutung, teilt eine Sprecherin von „MediaMarktSaturn“ mit. Die gute Nachricht: Alle Mitarbeitenden der Gummersbacher Filiale des Elektronikherstellers im Forum behalten ihren Arbeitsplatz.

„Wir betrachten jeden Standort einzeln und treffen unsere Entscheidung, welche Marke an welchem Standort das beste Kundenerlebnis bietet, immer auf Basis der jeweiligen Situation vor Ort“, erläutert die Sprecherin von „MediaMarktSaturn“. Und sie führt aus: „Wir sehen nach einer Umstellung auf ,MediaMarkt’ im Durchschnitt ein Umsatzplus von rund zehn Prozent sowie sehr positives Kundenfeedback.“