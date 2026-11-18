Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen veranstalten zahlreiche Beratungsstellen, Organisationen und Initiativen aus dem Oberbergischen Kreis am Mittwoch, 25. November, einen gemeinsamen Aktionstag im Einkaufszentrum Forum Gummersbach. Unter dem Motto „Oberberg sagt NEIN zu Gewalt!“ findet dieser von 11 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Eröffnung am Mittag mit Grußwort

Die offizielle Eröffnung um 12.15 Uhr übernimmt die Gleichstellungsstelle des Oberbergischen Kreises Magdalena Tertel. Gummersbachs Bürgermeister Raoul Halding-Hoppenheit spricht ein Grußwort. Mehrere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben ihren Besuch angekündigt.

Selbstbehauptungskurse, Quiz und Beratung

Das Programm umfasst Informationsstände, Mitmachaktionen und Ausstellungen, darunter eine Ausstellung zur Kampagne „Gemeinsam gegen Gewalt“. Besucherinnen und Besucher können Hilfsmaterial mitnehmen und vertrauliche Beratung in Anspruch nehmen. Außerdem gibt es ein Quiz mit garantierten Preisen und Selbstbehauptungskurse. Für den kostenlosen Kurs ist eine vorzeitige Anmeldung unter gleichstellung@obk.de möglich.

Kampagne „Gemeinsam gegen Gewalt“

Die Kampagne „Gemeinsam gegen Gewalt“ wurde vom Netzwerk Oberberg no – gegen Gewalt auf den Weg gebracht. Alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der oberbergischen Kommunen sowie Landrat Klaus Grootens haben ihre Unterstützung zugesagt und sich mit einem persönlichen Statement beteiligt. Auf Plakaten im öffentlichen Raum zeigen sie gemeinsam Haltung: Gewalt darf keinen Platz in der Gesellschaft haben.

Beteiligte Organisationen und Initiativen

Am Aktionstag beteiligen sich unter anderem der Weiße Ring, der Caritasverband, der Verein nina + nico zur Beratung von Kindern, jungen Menschen und Frauen, der Opferschutz der Kreispolizeibehörde im Oberbergischen Kreis, das Netzwerk VSS zur vertraulichen Spurensicherung nach sexualisierter Gewalt, die Koordinatorinnen und Koordinatoren der Frühen Hilfen der Jugendämter, die Regional AG Gleichstellung Oberberg, die EFL – Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung sowie der Budo-Club Waldbröl. (ar)

gleichstellung@obk.de