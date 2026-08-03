Noch dreister geht’s kaum: Während ein Bergneustädter (31) am Freitag gegen 20.20 Uhr an einer Tankstelle in Gummersbach-Rebbelroth bezahlte, stieg ein Unbekannter in das Auto ein - obwohl eine 24-Jährige auf dem Beifahrersitz saß. Die völlig überraschte Frau stieg sofort aus, und der Unbekannte fuhr mit dem Polo davon.

Nur zehn Minuten später wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in Reichshof auf der L324 zwischen Müllerheide und Sinspert gemeldet. Der Fahrer des gestohlenen Polo war offenbar in einer Rechtskurve in Richtung Sinspert von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Anschließend flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle.

Auf den Videoaufzeichnungen der Tankstelle ist ein Mann von normaler Statur und mit einem dunklen Bart zu sehen, der auf der Fahrerseite in das Auto steigt. Er war mit einem weißen T-Shirt mit einem Schriftzug im Brustbereich, einer dunklen Hose sowie weißen Schuhen bekleidet. Weiterhin trug er eine schwarze Basecap. Hinweise dazu nimmt die Polizei entgegen unter (02261) 81 99-0 oder auch per E-Mail an poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de.