Am gestrigen Dienstag stand die Belegschaft der Eaton Industries am Werktor in Gummersbach-Niedernhagen. Mit dem 24-Stunden-Warnstreik setzen die Beschäftigten ein klares Zeichen in der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Zuvor hatten 99 Prozent der Mitglieder im Betrieb für den ganztägigen Ausstand gestimmt.

„Frontal angegriffen“

Von rund 200 Beschäftigten sind etwa 160 Mitglied der IG Metall. Haydar Tokmak, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Gummersbach, sprach am Werktor zu den Kolleginnen und Kollegen. „Bis hierhin und nicht weiter! Heute ist so ein Tag.“ Die Beschäftigten stünden nicht dort, weil alles seinen normalen Gang gehe, sondern weil die Arbeitgeber sie frontal angriffen, so seine klaren Worte.

Angebot der Arbeitgeber und Forderungen der IG Metall

Tokmak verwies auf die bundesweite Beteiligung. Über 464.000 Beschäftigte hätten sich innerhalb weniger Tage an Warnstreiks beteiligt. Ihn ärgert das Angebot der Arbeitgeber: eine streichbare Einmalzahlung und 1,3 Prozent Entgelterhöhung im Sommer 2028. „Das ist erst in 20 Monaten! Das ist eine Provokation!“ Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld für Beschäftigte und Auszubildende, eine tarifliche Gewinnbeteiligung sowie verbindliche Zusagen zur Beschäftigungssicherung und zu den Standorten. Tokmak stellte klar, dass es dabei nicht um Verzicht gehe: „Mit uns kann man nicht alles machen! Wer hält denn Tag für Tag die Betriebe am Laufen? Wir!“

Arbeitszeit und Mitbestimmung

Auch bei der Arbeitszeit bleibt die Gewerkschaft hart. „Die 35 steht. Punkt. Ende der Durchsage!“ Tokmak warnte zudem vor einer Schwächung der Mitbestimmung und der tariflichen Schutzrechte. Es gehe um die Würde der Beschäftigten und um ihre Stimme im Betrieb.

Verantwortung übernehmen

Die Beschäftigten seien bereit, Verantwortung zu übernehmen, aber nie ohne Gegenleistung. Die Gewerkschaft verlange ein Zukunftspaket mit Investitionen, Beschäftigungssicherung und überprüfbaren Zusagen für die Standorte. „Zukunft gibt es nicht zum Nulltarif!“, so Tokmak. Zum Schluss dankte er der Belegschaft für ihre Solidarität: „Jede Kollegin und jeder Kollege zählt.“ (ar)