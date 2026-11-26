Der Gummersbacher Unternehmer Frank Ferchau will wie berichtet auf dem Areal des alten Amtsgerichts an Moltkestraße und Wehrenbeul neue Mietwohnungen schaffen. Also mitten in der Innenstadt. In Anlehnung an die benachbarte Pfarrkirche soll der Neubau „Franziskus-Carré“ heißen. Vertreter der FFI (First Finance Invest Object II) GmbH und des KKW Kollektiv Kaldewey + Wortmann stellten am Montag die Pläne im Gummersbacher Stadtentwicklungsausschuss vor.

Von der Sparkasse gekauft

Ferchau hatte, wie im Februar 2025 berichtet, die Immobilie von der Sparkasse Gummersbach erworben, die das Gebäude im Jahr 2021 vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes (BLB) im Rahmen eines Bieterverfahrens gekauft hatte. Inzwischen haben sich die ersten Entwürfe konkretisiert.

Was FFI plant, berichteten Viviane Strünker (Ferchau) sowie Micheale Wortman und Hannah Steinacker (KKW). Ferchau ist in der Innenstadt bereits mit einem weiteren Projekt aktiv. Das ehemalige Polizeigebäude an der Hindenburgstraße wird ebenfalls zu einem Studierendenwohnheim umgebaut. Für den Entwurf am Wehrenbeul hatte FFI nach Schilderung von Jürgen Hefner, Erster und Technischer Beigeordneter der Stadt Gummersbach, zunächst einen kleinen internen Wettbewerb mit drei Büros durchgeführt, aus dem der im Ausschuss präsentierte Entwurf hervorging.

Drei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss

Nach der Sitzung erläuterte Hefner, unserer Zeitung den Stand. Im Grunde handle es sich um eine klassische Blockrandbebauung. Entstehen sollen rund 70 Wohnungen, dazu eine Tiefgarage und im Erdgeschoss drei Gewerbeeinheiten an der Ecke Moltkestraße und Wehrenbeul. Das sei aber noch ein Vorentwurf.

Schwierige Topografie und Architektur

Die Topografie sei nicht zu unterschätzen, sagte Hefner. Das Gelände falle nahezu in jede Richtung um ein Geschoss ab, was die barrierefreie Erschließung stark prägt. Architektonisch gliedere sich die Fassade des Gebäudes in mehreren einzelne Häuser. Die Dächer seien überwiegend flach, weil sie begrünt werden sowie Technik und Photovoltaik aufnehmen sollen. In den Randbereichen deuten Satteldächer eine Verbindung zu den übrigen Gebäuden des Blocks an. Planungsrechtlich sei das Vorhaben nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches zu beurteilen. Es brauche also keinen Bebauungsplan, es müsse sich aber nach Art und Maß in die Umgebung einfügen.

Streit um geförderte Wohnungen

Ein Problem gebe es noch bei den geförderten Wohnungen. Das Land als Verkäufer, vertreten durch den BLB, verlange, dass 30 Prozent der Wohnungen öffentlich gefördert werden. Der Oberbergische Kreis als Förderstelle erkläre jedoch, es gebe kein Budget mehr. Gummersbach habe bereits drei Projekte in der Förderung, darunter das Studierendenwohnheim an der Hindenburgstraße sowie an der Tapetenfabrik. Hefner sprach von einer verzwickten Lage.

Große Videokonferenz bringt Bewegung

Eine Videokonferenz mit BLB, Land, Kreis, Projektträger, Planern und Bauherrenvertretung, an der Hefner teilnahm, habe Bewegung gebracht. Das Ergebnis sei sehr konstruktiv gewesen. Im schlimmsten Fall müsste der BLB die Immobilie zurücknehmen und neu ausschreiben, falls die 30 Prozent und die Bauverpflichtung scheitern. Das Land ist bemüht eine Lösung zu finden.

Zufahrt zum City-Parkplatz bleibt offen

Ein Randthema betrifft den Straßenraum. Ein schmaler Streifen, der eingezogen werde, sei Teil des Gehwegs, der dadurch etwas schmaler werde. Die Verwaltung schlage deshalb vor, den Abschnitt des Wehrenbeul vor der Neubebauung als Erweiterung der Fußgängerzone umzubauen. Ziel seien mehr Aufenthaltsqualität und eine sicherere Verkehrsführung. Joachim Scholz (Grüne) habe die Vorschläge begrüßt und als nachvollziehbar bezeichnet. Offen bleibe der City-Parkplatz. Dessen Anbindung führe weiterhin durch die Fußgängerzone, was nicht gut sei, wie auch Scholz festgestellt habe. Angeregt wurde eine alternative Zufahrt zu finden. Hefner hat zugesagt, sich des Themas noch einmal anzunehmen. Eine alternative Zufahrt dürfte aber nur sehr schwer zu finden sein mit Blick auf die Bebauung drumherum.