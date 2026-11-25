Aufruf zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen am heutigen Mittwoch ruft der Fachdienst Frauen des Caritasverbandes für den Oberbergischen Kreis dazu auf, sich bewusster und intensiver mit geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt auseinanderzusetzen. Die Caritas nimmt heute neben anderen Akteuren am Aktionstag im Gummersbacher Forum teil.

Häusliche Gewalt erreicht erneut einen Höchststand

Die Zahl der von häuslicher Gewalt betroffenen Menschen in Deutschland hat im vergangenen Jahr erneut einen Höchststand erreicht. Häusliche Gewalt ist damit längst keine private Angelegenheit mehr, sondern für viele Frauen traurige Realität und Teil ihres Alltags.

Fachdienst Frauen steht im Forum für Gespräche bereit

Das Team des Fachdienstes Frauen ist am 25. November von 11 bis 17 Uhr im Forum Gummersbach präsent. Es steht für Fragen und persönliche Gespräche zur Verfügung. Interessierte sind eingeladen, sich auszutauschen. Zum Fachdienst Frauen gehören unter anderem eine Frauenberatungsstelle, eine Gewaltschutzberatung und ein Frauenhaus. Das Frauenhaus bietet gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern einen anonymen Zufluchtsort. Dort finden neun Frauen und bis zu 15 Kinder Schutz. Die Mitarbeiterinnen begleiten sie und helfen ihnen, Perspektiven für ein selbstbestimmtes, gewaltfreies Leben zu entwickeln.

Nicht wegsehen: Hilfe ist rund um die Uhr erreichbar

Wer selbst betroffen ist oder vermutet, dass jemand im Umfeld Gewalt erlebt, sollte nicht wegsehen. Aufmerksamkeit, Zuhören und das Aufzeigen von Hilfsangeboten können wichtige erste Schritte sein. Das Team des Fachdienstes Frauen ist rund um die Uhr erreichbar: Telefon 02261 306841 und E-Mail frauenhaus@caritas- oberberg.de (ar)