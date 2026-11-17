Gummersbach kann Oper: Zwei Aufführungen in der Halle 32

Gummersbach kann Oper – wer sich davon überzeugen möchte, ist eingeladen, am morgigen Mittwoch, 18. November, und am Donnerstag, 19. November, jeweils ab 20 Uhr, die Halle 32 zu besuchen. Die Gummersbacher Philharmoniker werden in Zusammenarbeit mit internationalen Solisten aus Wien, Berlin, Mailand und Seoul und dem VoxMusica Chor Wipperfürth unter der Leitung von Karsten Dobermann nicht weniger auf die Bühne bringen als „Don Pasquale“ von Gaetano Donizetti.

„Oper für Alle“: Eintritt frei, Förderer unterstützen

Karsten Dobermann freut sich auf die beiden Aufführungen in deutscher Sprache: „Das ist schon etwas besonderes. Oper ist ja schließlich nicht jeden Tag.“ Die Aufführungen folgen dem Motto „Oper für Alle“ und können von den Besuchern kostenlos erlebt werden. „Unser Ziel ist es, jedem Kultur zugänglich zu machen. Es wird lediglich um eine Türkollekte gebeten“, sagt Dobermann. Dafür werde den Besuchern Oper auf Profiniveau geboten, verspricht der Dirigent. Gefördert wird das Projekt durch die Sparkasse Gummersbach, Verein zur Förderung der Kultur in Gummersbach, Sparkassen- und Bürgerstiftung für Gummersbach und durch die Kulturstiftung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes.

Barocke Anordnung: Das Orchester sitzt direkt vor der Bühne

Bereits zum zweiten Mal nach dem ersten Versuch vor drei Jahren wird die Halle 32 in Rekordzeit in ein Opernhaus verwandelt – inklusive erweiterter Bühne. Anstelle eines abgesenkten Orchestergrabens bedient man sich der barocken Anordnung. Dobermann erläutert, dass er und Regisseur Martin Kuchejda sich dafür entschieden haben, das aus 78 Musikern bestehende Ensemble wieder direkt vor der Bühne zu platzieren. „So wie es früher einmal war. Die Musiker saßen entweder direkt auf der Bühne oder unmittelbar davor auf einer Ebene mit dem Publikum.“ Schon als die Gummersbacher die erste erste Oper inszenierten, standen sie vor der Frage, wie man das Orchester in der Halle 32 platziert. Die barocke Lösung habe wunderbar funktioniert, so dass man sich auch dieses Mal für diese Anordnung entschied, erzählt Dobermann.

Foyer als Ausweichmöglichkeit bei großem Andrang

Die Aufführungen 2023 waren ein Riesenerfolg, manche Zuhörer wurden abgewiesen. Darum wird es dieses Mal die Möglichkeit geben, die Aufführung im Foyer der Halle 32 zu verfolgen, sollte die Kapazität der Halle erschöpft sein.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer haben freien Eintritt. Copyright: B. Schmittgen

Intensive Proben und internationale Solisten

Seit September wurde intensiv geprobt, denn musikalisch ist die Oper eine große Herausforderung. „Ich bin da wirklich richtig stolz auf meine Musiker, und ich finde es sagenhaft, was sie da leisten“, sagt der Dirigent. Die Zusammenarbeit mit Solisten, die sonst auf internationalen Bühnen unterwegs sind, sei für ihn und alle anderen Gummersbacher Beteiligten, besonders Bastian Ganser, dem Leiter der Halle 32, der gemeinsam mit Martin Kuchejda die Regie innehat, eine große Ehre. Seit rund einer Woche gastieren Hans-Arthur Falkenrath, Seongjoo Cho, Ulf Dirk Mädler und Gastón Efficace in der Kreisstadt.

Ein eigener Text: Deutsche Fassung mit Dialogen

Nicht ohne Grund wird die Oper in deutscher Sprache aufgeführt. „Wir wollen das Stück allen Menschen zugänglich machen“, erklärt Bastian Ganser. „Dafür wurde zum einen der Text komplett übersetzt, zum anderen habe ich alle Rezitative in Dialoge umgeschrieben.“ Das bedeute für die Solisten mehr Aufwand. „Sie müssen nicht nur einen neuen Text auswendig lernen, der an manchen Stellen auch angepasst wurde. Statt des gewohnten Sprechgesangs sollen sie quasi normal sprechen.“ Donizettis Werk sei eine musikalische Herausforderung, merkt Bastian Ganser an. „Stellenweise hat diese Oper Maschinengewehrcharakter. Es ist unglaublich, was Solisten und Musiker hier leisten müssen.“

Bühnenbild: Projektionen aus dem 19. Jahrhundert und viele Möbel

Für das Bühnenbild werden, wie Ganser verrät, Zeichnungen des Szenenbilds aus dem 19. Jahrhundert an die Wand projiziert. „Ursprünglich bestand das Bühnenbild aus bemalten Plakaten. Daher ist die Projektion in meinen Augen gar nicht abwegig.“ Bei den Zeichnungen soll es aber nicht bleiben, kündigt Ganser an. So werden allerlei Möbel wie Sessel, Couch, Gartenstühle, ein Schminktisch und weiteres Mobiliar einen Platz auf der Bühne haben. „So haben die Schauspieler etwas, womit sie agieren können. Und für den Zuschauer wirkt es einfach gemütlicher.“

Ein Möbelstück vom Dirigenten: Die Zuschauer dürfen raten

Dobermann berichtet, dass jeder aus dem Ensemble etwas zu den Requisiten beigetragen hat. So wird sich auch ein Möbelstück aus dem Haushalt des Dirigenten auf der Bühne wiederfinden. Die Zuschauer dürfen raten, welches.