Post- und Paketkunden in Gummersbach haben ab sofort eine neue Anlaufstelle. Wie die DHL Group mitteilt, hat die Deutsche Post an der Dümmlinghauser Straße 41, im Begegnungszentrum Bernberg, eine Poststation in Betrieb genommen. Der Automat ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zugänglich.

Mehr Leistungen als bei der Packstation

Das Prinzip ähnelt dem der Packstation, das Angebot ist aber deutlich größer. Die Poststation bietet nahezu alle Leistungen, die in Filialen am häufigsten nachgefragt werden: den Kauf von Brief- und Paketmarken samt Zusatzleistungen wie Einschreiben, den Versand von Briefen und Paketen sowie die Abholung von DHL-Paketen, Bücher- und Warensendungen an über 31 Paketfächern. Neben der Poststation betreibt DHL in Gummersbach 13 Packstationen, sechs Filialen und sieben Paketshops.

Stimmen von DHL und aus der Stadt

„Die Poststation ist ein zusätzlicher Service für unsere Kundinnen und Kunden und ergänzt unsere Angebote vor Ort“, sagt Peter Mayer, Regionaler Politikbeauftragter der DHL. „Mit der Poststation machen wir den nächsten logischen Schritt und knüpfen unser Netz noch einmal deutlich enger.“ Bürgermeister Raoul Halding-Hoppenheit lobt die Zusammenarbeit: „Die Menschen auf dem Bernberg können künftig direkt im Stadtteil Briefe einwerfen und Pakete abholen oder verschicken. Die Deutsche Post und die beteiligten Stellen in unserer Stadtverwaltung haben diesen Standort gemeinsam möglich gemacht.“

Bedienung per Touchscreen und Videoanruf

Die Bedienung erfolgt über einen barrierefreien Touchscreen. Bei Fragen lässt sich per Videoanruf auch der Kundenservice zuschalten. Marken können bargeldlos mit den gängigen Systemen bezahlt werden. Weitere Infos im Netz. (ar)

www.dhl.de/poststation