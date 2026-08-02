Der 50:20 (23:8)-Sieg der Bundesliga-Handballer des VfL Gummersbach gegen den Drittligisten TSG A-H Bielefeld war sicher kein Gradmesser für den Stand der Vorbereitung auf die Saison. Doch VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson sah einige gute Dinge in der Partie der ungleichen Gegner. Man habe Tempogenstöße gut trainieren können, ebenso wie manche Abläufe, gerade zwischen den Neuzugängen und dem eingespielten Mannschaftsteil.

Das Spiel war der Auftakt des Vorbereitungsturniers des Bergischen HC in der Solinger Sporthalle Wittkulle. Eigentlich sollte der Gegner Zweitligist TuSEM Essen sein. „Sie hatten Anfang des Jahres zugesagt, doch als wir das Turnier veröffentlich haben, merkten sie, dass sie gar keine Zeit hatten“, erklärt Fabian Gutbrod, sportlicher Leiter des Bergischen HC. Er freute sich, ebenso wie der VfL-Trainer Sigurdsson darüber, dass Bielefeld zugesagt habe. So konnte der BHC das zweitägige Turnier, wie geplant durchführen. Die vierte Mannschaft war Zweitligist HSG Nordhorn.

VfL Gummersbach muss auf Ellidi Vidarsson und Stepan Zeman verzichten

Der VfL Gummersbach trat ohne seinen Kapitän Ellidi Vidarsson an, der sich im Mai im Spiel gegen FA Göppingen eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Nun erlitt er im Trainingslager einen Rückschlag. Die Wirkung sei nicht so stark wie zuvor gewesen, sagt Vidarsson. Doch weitere Untersuchungen sollen diese Woche zeigen, wann er wieder ins Training einsteigen kann.

Ebenfalls auf der Tribüne saß Stepan Zeman, der im letzten Training der vergangenen Saison beim Fußballspielen einen Ball so unglücklich an den Kopf bekam, dass er sich am Auge verletzte. Mittlerweile sei das Auge gelasert worden, berichtet sein Trainer. Beide hoffen, dass der Abwehrspezialist und Kreisläufer in anderthalb oder zwei Wochen wieder im Einsatz ist.

Neuzugang Gardar Ingi Sindrason wurden am Samstag 19 Jahre alt. Copyright: Andrea Knitter

Seine Mannschaft habe mit Intensität und sehr viel Disziplin gespielt, so Sigurdsson nach der Partie gegen Bielefeld. Im Tor spielten Ignacio Biosca und Bertram Obling jeweils eine Halbzeit. Auf dem Feld ließ Gudjon Valur Sigurdsson in verschiedenen Konstellationen spielen. Dabei testete er, welche Varianten es auf der Mittelposition gibt und den Innenblock mit Kristjan Horzen und Nikola Roganovic.

Auch wenn die Mannschaft noch Wochen und Monate brauche, um maximal eingespielt zu sein, freute sich der VfL-Trainer über die Möglichkeiten, die sich ihm mit der veränderten Mannschaft bieten. Dazu gehört auch, dass Kay Smits, halbrechter Rückraumspieler, diesmal von Beginn der Vorbereitung an mit im Training ist. Als Smits im vergangenen Jahr zum VfL gewechselt war, konnte er nur Schritt für Schritt ins Training einsteigen.

Im zweiten Spiel des Vorbereitungsturniers gewann der VfL Gummersbach am Sonntagnachmittag mit 32:30 (19:14) gegen Gastgeber und Bundesliga-Konkurrent Bergischer HC.

Tore VfL Gummersbach gegen die TSG A-H Bielefeld: Kodrin (3), Vujovic (11/4), Blohme (7), Dujshebaev( 6), Häseler (3), Schluroff (2), Hallbäck (2), Roganovic (8/2), Kiesler (5), Smits (1), Sindrason (2).

Tore VfL Gummersbach gegen den Bergischen HC: Kodrin (2), Vujovic (3), Schluroff (3), Roganovic (5), Hallbäck (2), Dujshebaev (4), Smits (3), Einarsson (2), Häseler (1), Horzen (6), Kiesler (1).