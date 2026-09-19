Nach der 28:33-Niederlage bei den Füchsen Berlin steht für den VfL Gummersbach am Sonntag die nächste Aufgabe in der Handball-Bundesliga beim Tabellenvorletzten an. Um 16.30 Uhr ist die Mannschaft von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson bei der HSG Wetzlar Gast. Dort will sich der VfL zwei wichtige Punkte in einem anspruchsvollen Auftaktprogramm sichern.

Die HSG Wetzlar hat keinen guten Saisonstart hingelegt und wartet nach vier Spieltagen noch auf den ersten Sieg. Nur gegen den ThSV Eisenach holte Wetzlar einen Punkt. ,,Wetzlar wird darauf brennen, sich den ersten Sieg zu holen“, sagt VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson. Dass die Aufgabe für sein Team alles andere als einfach wird, zeigt auch der Blick auf das vergangene Duell. In der zurückliegenden Saison setzte sich der VfL nur knapp mit zwei Toren in Wetzlar durch. ,,Da haben wir sehr schlecht gespielt“, erinnert sich der Isländer. Entsprechend hofft er diesmal auf eine deutlichere Vorstellung seiner Mannschaft: ,,Wir haben gut trainiert und ich hoffe, dass es eindeutiger wird.“

VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson möchte an die Leistung gegen Berlin anknüpfen

Auch wenn die Gummersbacher in der vergangenen Woche in Berlin ohne Punkte blieben, will Sigurdsson an die dortige Leistung anknüpfen. ,,Ich hoffe, dass wir so gut spielen wie in Berlin, wir müssen unsere Chancen nur besser nutzen“, lautet seine Vorgabe. Die Niederlage bei den Füchsen hat Spuren hinterlassen. ,,Die Jungs waren maximal enttäuscht“, berichtet der Trainer. Er habe versucht, die Spieler wieder aufzubauen, denn grundsätzlich konnte sein Team vieles von dem umsetzen, was man sich vorgenommen hatte. ,,Wir haben die Chancen bekommen, die wir wollten. Wir haben es nur nicht geschafft, den Ball ins Tor zu bringen.“

Genau darin sieht Sigurdsson einen entscheidenden Punkt für die Partie in Wetzlar. Mehr Effizienz im Abschluss soll nun dafür sorgen, dass sich der VfL für eine gute Leistung mit Punkten belohnt. Dabei möchte Gummersbach erneut über das Tempo kommen. ,,Das ist unsere DNA“, betont Sigurdsson. Gemeint seien damit aber nicht ausschließlich schnelle Tore aus der zweiten Welle. Der VfL-Trainer würde gerne häufiger nach Ballgewinnen direkt über die erste Welle zum Erfolg kommen. Von Außen habe man bis jetzt noch nicht viele Torerfolge aus dem Tempogegenstoß heraus gesehen.

Sigurdsson erwartet die Gastgeber im Vergleich zur vergangenen Saison stärker. Die HSG hat ihren Kader mit gleich sieben Neuzugängen verändert. ,,Klar, die müssen sich erstmal einspielen, trotzdem ist es eine verstärkte Mannschaft“, sagt der VfL-Trainer. Insbesondere im Rückraum hat Wetzlar nachgelegt. Mit Tomas Piroch und Nikolaj Læsø stehen zwei neue Spieler im Kader, die zusätzliche Qualität und Erfahrung mitbringen. Allerdings mussten die Hessen bereits vor Saisonbeginn einen Rückschlag verkraften: Kapitän Josip Simic fällt verletzungsbedingt aus. Damit ist die Wetzlarer Defensive geschwächt.

Tom Kiesler und Teitur Einarsson werden dem VfL verletzungsbedingt weiterhin fehlen. Fraglich ist der Einsatz von Mathis Häseler. Der Rechtsaußen musste in Berlin aufgrund einer leichten Fußverletzung pausieren, trainierte aber wieder mit. Ob er am Sonntag aber zum Einsatz kommen kann, ist dennoch unklar.

Weitere Spieltermine

Die Handball-Bundesliga hat die Termine für die Spieltage zwölf bis 14 des VfL Gummersbach in der Bundesliga festgelegt, darunter sind zwei Heimspiele. Am Sonntag, 15. November, 18 Uhr, empfängt der VfL die TSV Hannover-Burgdorf und am Freitag, 27. November, 19 Uhr, den HC Erlangen in der Schwalbe-Arena. Der Vorverkauf für Einzeltickets zu den beiden Partien beginnt am Donnerstag, 24. September, 14 Uhr, online unter vfl-gummersbach.de/tickets/ und vor Ort im Haus des Sports, Steinmüllerallee 3, zu den bekannten Servicezeiten. Zwischen den beiden Heimspielen tritt der VfL Gummersbach am Samstag, 21. November, 20 Uhr, beim TBV Lemgo an.