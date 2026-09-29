Einen kapitalen Fehlstart in die Vorrunde der European League legte der VfL Gummersbach hin. Ohne Einstellung zum Spiel, einer schwachen Abwehr und reihenweise Fehlwürfen im Angriff unterlag der VfL vor 3011 Zuschauern in der Schwalbe Arena dem polnischen Verein PGE Wybrzeze Gdansk mit 34:38 (19:17) .

Den favorisierten Gummersbachern, die ohne Kay Smits (Rückenprobleme) antraten, begegneten die Danziger mit schnellen Beinen im Angriff und einer kompakten Deckung, in der sich die VfL-Handballer ein ums andere Mal festspielten.

Nach einer Auszeit fand der VfL Gummersbach besser ins Spiel

Als VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson eine erste Auszeit nahm (14.), lag sein Team mit 5:10 zurück. Da hatte Sigurdsson bereits den Torwart gewechselt, auf Ignacio Biosca folgte Bertram Obling, später wurde noch zweimal getauscht. Mit den eingewechselten Gardar Ingi Sindrason und Teitur Einarsson fand der VfL besser ins Spiel und glich beim 14:14 (24.) aus , ging kurz darauf mit 15:14 (28.) in Führung. Die Abwehr stand sicher und die Gäste , die drei Zeitstrafen in Folge kassierten, verloren ihre Linie. Bis zur Pause setzte sich der VfL mit zwei Treffern ab.

Nach dem Wiederanpfiff startete Gummersbach mit einem Fehlpass. Der Beginn einer schwachen zweiten Halbzeit. Beim 20:20 (34.) hatten die Danziger ausgeglichen. Kein Team konnte sich absetzen. Die Gäste trafen vor allem über die rechte Angriffsseite, wo sie wenig Gegenwehr erfuhren. Beim 27:28 (45.) nahm der VfL-Trainer erneut eine Auszeit.

In der Schlussphase verkürzte der VfL Gummersbach noch einmal

Im Anschluss scheiterten Ellidi Vidarsson, Ludvig Hallbäck und Alex Dujshebaev, während die Gäste ihre Chancen nutzten und sich auf 30:27 (48.) absetzten. Der VfL erlaubte sich weiter Fehlwürfe und Fehlpässe, die Danziger gingen mit 33:28 (52.) in Führung. Kurz darauf sah Stepan Zeman die Rote Karte.

Zwar verkürzte der VfL in der Schlussphase noch auf 32:35 (56.), hatte sogar die Chance durch zwei schnelle Treffer von Nikola Roganovic näher zu kommen, doch vergab der Schwede beide.

Beim 34:36 (59.) war der VfL af zwei Treffer dran, doch der Bodenpass von Miro Schluroff kam nicht an. Dass Alex Dujshebaev noch beim Siebenmeter am Innenpfosten scheiterte, passte ins Bild. Die Danziger, deren Trainer Patryk Rombel beim VfL hospitiert hatte, feierten ausgelassen.

Am Samstag, 18 Uhr, geht es für den VfL Gummersbach in der Bundesliga beim THW Kiel weiter.

Tore VfL Gummersbach: Vidarsson (3), Kodrin (1), Vujovic (2), Blohme (1), Dujshebaev (4), Einarsson (2), Schluroff (1), Hallbäck (5), Roganovic (9/2), Horzen (5).

Tore PGE Wybrzeze Gdansk: Stepien (4), Morkovsky (2), Czertowicz (1), Tomczak (4), Zmavc (2), Porvaldsson (2), Bedzikowski (2), Czaplinski (8/6), Gebala (6), Michalowicz (7).