Nach einer langen und intensiven Vorbereitung geht es für die Regionalliga-Handballer des HC Gelpe/Strombach nun wieder um Punkte. Pünktlich zum Saisonstart meldet der Verein zudem noch eine Neuverpflichtung: Aufgrund der angespannten Personalsituation wurde der Kader kurzfristig noch einmal verstärkt. Zum Auftakt wartet mit der SG Langenfeld gleich einer der drei Aufsteiger auf den HC Gelpe/Strombach.

HC Gelpe/Strombach - SG Langenfeld (Sa., 19.45 Uhr).

Für den neuen HC-Trainer Florian Greißner ist der Gegner keineswegs ein klassischer Außenseiter. ,,Langenfeld ist für mich der stärkste von den drei Aufsteigern“, analysiert der Coach und erwartet entsprechend eine anspruchsvolle Aufgabe zum Saisonauftakt. Über weite Strecken dürfte sich ein ausgeglichenes Spiel entwickeln. Entscheidend werde sein, ,,sich an den entscheidenden Stellen absetzen zu können“.

Allerdings geht der HC mit einigen personellen Fragezeichen in die Partie. Besonders bitter ist der Ausfall von Lasse Jürges. Der Rückraumspieler hat sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Auch Moritz Riedel fällt länger aus. Er zog sich beim BSP-Cup einen doppelten Handbruch zu und wird voraussichtlich bis zum Jahresende fehlen.

Die verletzungsbedingten Ausfälle bedeuten für den HC Gelpe/Strombach zusätzliche Arbeit

Ob Malte Meinhardt am heutigen Samstag mitwirken kann, ist noch offen. Hinzu kommt ein Fragezeichen hinter Neuzugang Christopher Valverde. Der erfahrene Drittliga-Spieler kämpft derzeit mit einer Reizung in der Schulter und soll deshalb zunächst nur in der Abwehr eingesetzt werden.

Die personellen Ausfälle sorgen damit gerade im Angriff kurz vor dem Saisonstart für zusätzliche Arbeit. Am bewährten Umschaltspiel will Greißner allerdings festhalten. Im Positionsangriff müsse das Team nach dem Ausfall von Riedel neue Lösungen finden.

Auf die vielen Verletzungen hat der HC kurz vor Saisonbeginn mit einer Neuverpflichtung reagiert. Linksaußen David Klinnert kehrt aus dem Handballruhestand zurück. Der 33-Jährige, der als Kapitän bis Sommer 2024 für den TV Korschenbroich spielte, soll als Backup für Lukas Altjohann für zusätzliche Möglichkeiten auf der Außenposition sorgen. ,,Mit seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit ist er ein absoluter Gewinn für uns“, freut sich Greißner über den kurzfristigen Neuzugang.

Auch aus der zweiten Mannschaft sollen Spieler in den Kader rücken. Die Reserve des HC wurde kurz vor Saisonbeginn aufgelöst. Mats Liebe und Konrad Toelstede stehen nun als mögliche Ergänzungen für das Regionalliga-Team bereit. Trotz der schwierigen personellen Ausgangslage blickt Florian Greißner mit Zuversicht auf den ersten Spieltag. ,,Wir kommen aus einer guten Vorbereitung und wollen den Schwung mit in die Saison nehmen“, sagt der Trainer.