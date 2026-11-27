Wenn ein Kind ins Krankenhaus muss, kann die Nähe der Eltern besonders wichtig sein. In der Kinderklinik am Kreiskrankenhaus Gummersbach ist es für Mütter und Väter nun leichter, auch nachts bei ihrem Kind zu bleiben: Der Förderverein der Kinderklinik hat die Anschaffung von insgesamt 27 neuen Elternbetten finanziert. Sie stehen in sämtlichen Patientenzimmern der beiden Kinderstationen.

27 neue Elternbetten für beide Kinderstationen

47.000 Euro hat der Verein in den vergangenen zwei Jahren für das Projekt aufgebracht. Die ersten neun Betten wurden 2024 ausgetauscht, im Mai 2026 folgten zwölf weitere. Mit der jüngsten Lieferung von sechs Betten im Wert von 11.500 Euro ist die Ausstattung nun vollständig. Das berichtet das Klinikum auf Nachfrage.

Nah bei den Eltern

Die neuen Klappbetten sind bequemer als ihre Vorgänger, leichter zu transportieren und erfüllen die hygienischen Anforderungen. Vor allem aber liegen die Eltern auf gleicher Höhe wie ihre Kinder. So können sie nah beieinander sein, kuscheln und Trost spenden. Für Chefarzt Roland Adelmann ist die Unterstützung des Vereins deshalb wertvoll. „Wir bedanken uns herzlich bei Ina Albowitz-Freytag und allen Unterstützerinnen und Unterstützern des Fördervereins für ihr großes Engagement“, sagt der Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Ina Albowitz-Freytag ist Vorsitzende des Fördervereins. Die 83-Jährige ist erst im September für ihr soziales und ihr politisches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Spenden von Menschen und Organisationen aus der Region

Die Elternbetten zeigen, was der Verein mit Spenden erreichen kann: Sie sind eine Anschaffung, die vielen Familien über längere Zeit zugutekommt. Möglich wird sie durch Menschen und Organisationen aus der Region. Im Sommer unterstützte der Oberbergische Schützenbund die Kinderklinik mit 1.500 Euro. Im Oktober kamen 4086,80 Euro von der Kaltenbach-Gruppe hinzu. Rund 60 Beschäftigte der Standorte Lüdenscheid, Werdohl und Meinerzhagen hatten dafür bei einer Bewegungsaktion Kilometer gesammelt. Das Unternehmen spendete pro zurückgelegtem Kilometer einen Euro.

Limonadenstand für die Kinderklinik

Dass auch kleinere Beträge Teil dieser Unterstützung sind, zeigen Brinja und Heidi aus Belmicke: Die zehn und neun Jahre alten Freundinnen sammelten mit einem Limonadenstand 100 Euro und brachten das Geld in den Herbstferien selbst in die Kinderklinik.

Überraschungen zu Nikolaus und in der Adventszeit

Neben größeren Anschaffungen organisiert der Förderverein auch Überraschungen. Rund um den Nikolaustag wollen seine Mitglieder gemeinsam mit dem Bergneustädter Förderkreis „Kinder, Kunst und Kultur“ die jungen Patienten auf beiden Stationen besuchen. Bei den Heimspielen des VfL Gummersbach am 27. November und 13. Dezember nehmen Vereinsmitglieder und Beschäftigte der Kinderstation zudem Weihnachtsgeschenke von Handballfans entgegen. Die VfL-Profis sollen sie bei ihrem Besuch in der Klinik verteilen. Ob ein Bett für die Nacht oder ein Geschenk in der Adventszeit: Die Arbeit des Fördervereins setzt dort an, wo Nähe und Zuwendung gebraucht wird.