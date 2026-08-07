Die Stadt Gummersbach setzt die Sanierung des Straßenzuges „Auf der Brück“ fort. Im Zuge der Bauarbeiten wird der Kreisverkehr an der Neudieringhauser Straße ab Montag, 10. August, für den Kraftfahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Die Arbeiten sind ein weiterer Bauabschnitt der laufenden Gesamtsanierung des Straßenzugs „Auf der Brück“.

Die Vollsperrung wird voraussichtlich rund zwei Wochen dauern. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert, kündigte die Stadt an. Von der Sperrung betroffen sind die Zufahrten aus Richtung Westtangente, Bomig, Neudieringhauser Straße sowie von der Straße „Auf der Brück“. Die Straßen Victoriahöhe und Heinrich-Heine-Straße bleiben aus Richtung Dieringhausen weiterhin erreichbar. (r)