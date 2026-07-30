Sonnenanbeter kommen in diesen Wochen auf keinen Fall zu kurz. Doch wer die bisweilen bullig heißen Tage dieses oberbergischen Sommers überstehen möchte, sucht sich lieber einen Platz am oder im kühlen Nass, sei es an der Talsperre, im Freibad – oder auch am Gartenteich. Nachdem die Oberberger in den vergangenen Tagen wieder so richtig schwitzen mussten, soll das Quecksilber erstmal unter der 30-Grad-Marke bleiben.

Gute Gelegenheit zum Durschnaufen. Und um die schönen Seiten des Sommers mit der Kamera einzufangen: Für eine Fotoseite in unserer Zeitung suchen wir jetzt Ihre Motive! Wenn auch Sie tolle Bilder haben, dann senden Sie uns diese zu. Eine Auswahl davon werden wir in Kürze auf einer Seite veröffentlichen. Mailen Sie uns Ihr Motiv mit dem Betreff „Sommerfoto“, Ihrem vollen Namen, Wohnort und einem Satz, wann und wo das Foto von Ihnen aufgenommen wurde, bis Sonntagabend an die E-Mail-Adresse unserer Zeitung: redaktion.oberberg@ksta-kr.de. (r)