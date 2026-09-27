Insgesamt 53 Schaf-Cartoons – viele bekannt aus unserer wöchentlichen Rubrik in dieser Zeitung, aber auch einige neue – sind Teil des neuen Wochenkalenders, den der Gummersbacher Cartoonist Michel Ley gemeinsam mit der Druckerei Nuschdruck herausbringt. Der Kalender ist jahresunabhängig, sodass er beliebig oft wiederverwendet werden kann. Auf den Kalenderseiten ist neben einem für Woche und Jahreszeit passenden Cartoon lediglich die jeweilige Kalenderwoche abgedruckt.

Minipli für die Wolle dank Solarpark

Namensgeber für den Kalender, der den Titel „Manche mögen’s Schaf“ trägt, sind die beliebten oberbergischen Schafe, die Michel Ley auch für den wöchentlichen Cartoon dieser Zeitung zeichnet. Dabei steht neben den lustigen Schafen stets der Bezug zur Region im Fokus. So wird das Oberbergische auch im Kalender hin und wieder erkennbar.

Mählanie, die den Weihnachtsbaum schon vor dessen Entsorgung nach den Feiertagen gefressen hat, „Gras für alle“ als Versprechen auf einem Wahlplakat, ein Waschbär im Wald oder ein Lockenstab, der dank Strom von einer Freiflächenphotovoltaikanlage das Schafsfell wellig macht, sind nur wenige von zahlreichen Cartoons, die sich neben viel Witz Alltagsthemen bedienen und täglich für einen Schmunzler sorgen.

Der Wochenkalender im DinA5-Format kostet 15 Euro und wird vermutlich ab Mitte Oktober in der Buchhandlung Thalia in Gummersbach, bei Aggerticket im Forum sowie bei Michel Ley selbst erhältlich sein, unter imbaerator@michels-imbaerium.de. Mit jedem Kauf wird zudem der Gummersbacher Verein nina + nico zur Beratung von Kindern, jungen Menschen und Frauen unterstützt. Geplant ist eine Erstauflage von 400 Stück.