In der Gummersbacher Ortschaft Vollmerhausen sollen unmittelbar an der Vollmerhauser Straße 43 neue Wohnungen entstehen. Die Pläne waren Gegenstand der letzten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung. Das Bauvorhaben ist die erste Maßnahme, die im Rahmen des so genannten Bauturbo im Rathaus und von der Politik behandelt wird. Der „Bauturbo“ in Nordrhein-Westfalen ist ein vereinfachtes Planungsrecht, mit dem Städte und Gemeinden bis Ende 2030 schneller neuen Wohnraum schaffen und von alten Bebauungsplänen abweichen können. Im Mai 2026 hatte der Rat der Stadt Gummersbach beschlossen, dass bei Bauvorhaben zwischen 20 und 50 Wohneinheiten der Ausschuss für Städtebau, Infrastruktur und Digitalisierung über die Zustimmung der Gemeinde gemäß § 36a Baugesetzbuch zu entscheiden hat.

Wohnungen mit bis zu 100 Quadratmetern

Moritz Kretschmer erläuterte dem Ausschuss das Vorhaben. Das geplante Mehrfamilienhaus hat eine Grundfläche von 1290 Quadratmeter. Diese verteilt sich auf drei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss mit einem leicht geneigten Flachdach. Die Wohnungen selbst, so Kretschmer, werde eine Größe von 50 bis 70 Quadratmeter haben. Ausnahme sind die beiden Wohnungen in dem Staffelgeschoss, diese sollen eine Größe von rund 100 Quadratmeter haben. Laut den vorgestellten Wohnungen wird der Neubau über acht Zwei-, 32 Drei- und drei Vierraumwohnungen verfügen.

Auf die 43 Wohneinheiten entfallen insgesamt 65 Parkplätze. 36 davon werden in einer Tiefgarage untergebracht, 19 weitere im Freien auf dem eigenen Grundstück. Zehn Parkplätze entstehen schließlich auf fremdem Grundstück mit einer entsprechende Baulast. Investor für das Bauvorhaben an der Vollmerhauser Straße 123 sind mehrere Gummersbacher Unternehmer gemeinsam mit einer Düsseldorfer Firma. Einer der Investoren hat die Bausumme auf gut 8,5 Millionen Euro beziffert. Mit den Bauarbeiten soll in den kommenden drei Wochen begonnen werden. Die Fertigstellung der ersten Wohnungen ist für Ende 2027 vorgesehen. Laut Auskunft der Bauherren wurden für den Neubau KfW-Fördermittel gestellt. Eine Zu-oder Absage liegt aktuell noch nicht vor.