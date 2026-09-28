Der Verkehrsdienst der oberbergischen Kreispolizeibehörde hat am Donnerstagmittag einen Lebensmitteltransporter auf der Gummersbacher Brückenstraße gestoppt. Laut Polizeibericht kontrollierten Polizeibeamte dort gegen 13.10 Uhr den Transporter aus Frankfurt.

Nachdem die Polizisten einen Blick ins Innere des Transporters geworfen hatten, verständigten sie sofort die Lebensmittelüberwachung des Veterinäramtes des Oberbergischen Kreises. Die Kollegen versiegelten schließlich das Fahrzeug und schickten es zurück nach Frankfurt. (lth)