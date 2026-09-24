Am Campus Gummersbach tut sich zum Beginn des Wintersemesters allerhand: Top-Personalie: Prof. Dr. Irma Lindt ist die neue Dekanin der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften – das ist die größte Fakultät der TH Köln. Sie folgt auf Prof. Dr. Christian Kohls.

„Mit dem Start des neuen Semesters beginnt auch ein personeller Wechsel im Dekanat“, teilt die Technische Hochschule mit. „Neue Dekanin ist Prof. Dr. Irma Lindt. Sie löst Prof. Dr. Christian Kohls an der Spitze der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften ab.“

Unser qualitativ hochwertiges Studienangebot wollen wir kontinuierlich weiterentwickeln und dabei die Potenziale und Herausforderungen Künstlicher Intelligenz aktiv aufgreifen. Prof. Dr. Irma Lindt, Dekanin

Prof. Lindt ist 49 Jahre alt. Sie wurde 2019 an die TH Köln auf die Professur für Management von IT-Innovationen berufen. Zuletzt war sie Prodekanin für Digitalisierung sowie Internationalisierungsbeauftragte der Fakultät.

„Wir bilden die Fachkräfte aus, die morgen gebraucht werden: fachlich kompetent, im Denken über Disziplingrenzen hinweg geschult und auf ein internationales Arbeitsumfeld vorbereitet“, sagt die neue Dekanin, die auch in die Zukunft blickt: „Unser qualitativ hochwertiges Studienangebot wollen wir kontinuierlich weiterentwickeln und dabei die Potenziale und Herausforderungen Künstlicher Intelligenz aktiv aufgreifen“, so Lindt.

Noch mehr neue Gesichter im Dekanat

„Besonders wichtig ist uns zudem ein offener, lebendiger Campus: Bildung lebt von Begegnung, Austausch und gemeinsamem Denken. Unsere Studierenden sollen ein anspruchsvolles Studium erleben, sich gut begleitet fühlen und unsere Hochschule mitgestalten können“, sagt die 49-Jährige.

Irma Lindt hat in Offenburg, Karlsruhe und an der Eastern Michigan University (USA) studiert und wurde an der Universität Koblenz-Landau promoviert.

Zu ihrem beruflichen Hintergrund gehören u.a. mehrere Positionen bei DHL und der deutschen Post in Bonn, darunter Director Innovation Best Practice bei der Deutschen Post DHL und Director Global Innovation bei der DHL Supply Chain. Außerdem war sie stellvertretende Geschäftsfeldleiterin am Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik in Sankt Augustin.

Es gibt noch mehr neue Gesichter im Dekanatsteam, nämlich die Professoren Dr. Nicolas Pyschny und Dr. Michael Freiburg. Pyschny ist Professor für Produktentstehung und Konstruktion und übernimmt im Dekanat die Rolle des Prodekans für Finanzen.

Michael Freiburg ist Professor für Elektrotechnik. Er bekleidet eine neue Position im Team: als Prodekan für Strategische Allianzen und Transfer. Mit dieser Position möchte der Campus Gummersbach, der seit vielen Jahren ein verlässlicher Forschungs- und Kooperationspartner in der Region ist, seine Netzwerke stärken und weiter öffnen.

Wir wollen den Dialog mit der Zivilgesellschaft, gesellschaftlichen Institutionen und den Verantwortlichen in den Kommunen vertiefen. Prof. Dr. Michael Freiburg

„Neben der engen Zusammenarbeit mit der Wirtschaft wollen wir den Dialog mit der Zivilgesellschaft, gesellschaftlichen Institutionen und den Verantwortlichen in den Kommunen vertiefen“, wird Freiburg in der Pressemitteilung zitiert, „Informatik und Ingenieurwissenschaften bieten enorme Potenziale, um viele aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen. Diese Potenziale wollen wir gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern nutzen und das gesellschaftliche Miteinander aktiv mitgestalten.“

Prof. Dr. Kohls berät das Dekanat

Eine weitere Amtszeit übernehmen die Prodekane für die wissenschaftlichen Fachbereiche: Prof. Dr. Stefan Karsch als Prodekan Informatik und Prof. Dr. Sebastian Kraft als Prodekan Ingenieurwissenschaften. Kraft ist zudem stellvertretender Dekan.

Die neuen und alten Mitglieder im Dekanat hatten sich gemeinsam als Team zur Wahl aufgestellt, heißt es in der Mitteilung der TH.

Prof. Dr. Christian Kohls steht dem Dekanat beratend zur Seite.