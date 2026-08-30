Nun steht es fest: Die Handballer des VfL Gummersbach treffen in der zweiten Runde um den DHB-Pokal auswärts auf den Zweitligisten Dessau-Rosslauer HV. Direkt im Anschluss an das Bundesligaspiel zwischen dem VfL und dem SC Magdeburg am Sonntagnachmittag, 30. August, das die Gummersbacher zu Hause mit 31:33 (14:18) verloren haben, fand die Ziehung in der Schwalbe-Arena statt.

Es hätte uns schlimmer treffen können“, kommentierte VfL-Handballer Lukas Blohme die Auslosung der zweiten Runde zum DHB-Pokal. VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson erklärte, das Leben sei eben kein Wunschkonzert und er werde seine Mannschaft auf den Zweitligisten vorbereiten.

DHB-Pokal: 13 Partien im Achtelfinale

Im Lostopf befanden sich insgesamt 26 Mannschaften für die 13 Partien des Achtelfinales. „Glücksfee“ war Kim Voss-Fels. Der Ex-Bundesliga-Profi hatte in der vergangenen Saison mit dem Bergischen HC im Pokalfinale gestanden und schwärmte von der besonderen Atmosphäre. Dass alles mit rechten Dingen zuging, dafür war Andreas Wäschenbach aus der Spielorganisation der Handball-Bundesliga zuständig.

Gleich zum Auftakt zog Kim Voss-Fels den Drittligisten Longericher SC, der den Zweitligisten Eintracht Hagen erwartet. LSC-Trainer Chris Stark sagte, dass es ein Privileg sei, überhaupt noch dabei zu sein. „Leider ist es nicht der THW Kiel geworden, trotzdem freuen wir uns auf ein geiles Handballspiel in Longerich und machen eine kölsche Handball-Party daraus.“ Der THW Kiel reist übrigens zum TV Hüttenberg. Bundesliga-Duelle gibt es zwischen Balingen und Hannover, Magdeburg und Wetzlar, Stuttgart und Erlagen sowie Melsungen und den Rhein-Neckar-Löwen.

Angesetzt sich die Spiele vom 22. bis 24. September, die genaue Terminierung steht noch aus. (ank/lth)