Nun steht es fest: Die Handballer des VfL Gummersbach treffen in der zweiten Runde um den DHB-Pokal auswärts auf den Zweitligisten Dessau-Rosslauer HV. Direkt im Anschluss an das Bundesligaspiel zwischen dem VfL und dem SC Magdeburg am Sonntagnachmittag, 30. August, das die Gummersbacher zu Hause mit 31:33 (14:18) verloren haben, fand die Ziehung in der Schwalbe-Arena statt. Glücksfee war Kim Foss-Fels, der in der vergangenen Saison mit dem Bergischen HC das Final Four erreicht hatte.

Im Lostopf befanden sich insgesamt 26 Mannschaften, die das Pokal-Achtelfinale erreichen wollen. Mit den Füchsen Berlin, dem Bergischen HC und dem TBV Lemgo stoßen dann die drei bestplatziertesten Teams des Finales hinzu. Angesetzt sich die Spiele vom 22. bis 24. September, die genaue Terminierung steht noch aus. (lth/ank)