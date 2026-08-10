Eigentlich wollten der neue Schützenkönig Marian Charnetzki und die Königin, seine Frau Sophie, am Montag in den Urlaub fahren. Doch dann kam es ganz anders: Unter drei verbliebenen Anwärtern und mit Ermunterung durch seine Frau machte Marian am Sonntag den entscheidenden 78. Schuss für den Königsthron des Schützenvereins in Gummersbach- Lieberhausen. Der 30-jährige, geborene Gummersbacher ist zur Zeit Soldat im Rang eines Oberstabsgefreiten beim Heer im niedersächsischen Seedorf. In seiner freien Zeit spielt er Trommel im Fanfarenzug Lieberhausen. In den Urlaub fährt das neue Königspaar jetzt eben einen Tag später. Prinzessin wurde mit dem 50. Schuss Sina Taage, an ihrer Seite hat sie Christian Vedder.

Den Titel des Kinderkönigs sicherte sich Lian Görg mit dem Schaumstoffgewehr und dem 87. Schuss, seine Begleitung ist Tiana Messing. Schützenliesel wurde in diesem Jahr Kerstin Viebahn mit dem 57. Schuss. Mit einem großen Programm wurde in Lieberhausen gefeiert. Los ging es am Freitagabend mit dem Fassanstich auf dem Kirchplatz. Hierzu war auch Bürgermeister Raoul Halding-Hoppenheit gekommen. Nach der Kranzniederlegung und einem Gottesdienst am Samstag fand der große Festumzug zum Schützenplatz statt. OSB überreichte EhrennadelnAm Abend stieg im Festzelt der große Schützenball, diesmal mit der Band „Bergish Blend“.

Sechs Gastvereine beim Frühschoppen

Der Sonntag begann mit dem traditionellen Frühschoppen, begleitet von sechs Gastvereinen und Abordnungen des Oberbergischen und des Rheinischen Schützenbundes. In diesem Rahmen verlieh der Oberbergische Schützenbund bronzene Ehrennadeln für ihre Verdienste um das Schützenwesen an Steffen Köster, Stefan Klippert und Roman Höfler. Am frühen Abend wurden die neuen Majestäten gekrönt, die alten verabschiedet. Und das alles unter der Regie des 1. Vorsitzenden Julian Flick. Musikalisch wurde das Schützenfest durch den Musikverein Saßmicke und den Fanfarenzug Lieberhausen begleitet.

Die 1. Geschäftsführerin Yvonne Stahl zeigte sich im Gespräch sehr zufrieden mit der Zahl der Mitglieder des Vereins. Während des Schützenfestes habe man neue hinzugewonnen. Sie wurde selbst mit einem Orden am Band für besondere Verdienste ausgezeichnet. Insgesamt zählt der Verein jetzt 500 Mitglieder. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Andreas Peth, Manfred Lurz, Jörg-Helge Schopbach und Ralf Döring geehrt. Für 40-jährige Mitgliedschaft waren es Carsten Reschop, für 50 Jahre Dirk Funke und für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Friedhelm Köster und Werner Gyr geehrt.