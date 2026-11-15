Winterdorf zum dritten Mal eröffnet

Nach den gelungenen Auflagen von 2024 und 2025 darf es auch in diesem Jahr nicht fehlen, das Winterdorf auf dem Festplatz des Steinmüllergeländes im Herzen der Gummersbacher Innenstadt. Das Konzept stammte von Beginn an von Iris Weiss und deren Agentur. In Kooperation mit „GMerleben“ hat Weiss mit ihrem Team auch in diesem Jahr den Festplatz in ein Wintermärchen verwandelt. Zur Eröffnung, die vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Gummersbach begleitet wurde, waren neben dem stellvertretenden Bürgermeister Jürgen Marquardt auch Vertreter der Innenstadtgemeinschaft gekommen. Jürgen Marquardt dankte der Veranstalterin dafür, dass sie bereits zum dritten Mal das Winterdorf sprichwörtlich auf die Beine gestellt habe. Wie sie selbst berichtete, haben sie und ihr Mann selbst fleissig Elemente zusammen gesteckt.

Kritik an Konkurrenz direkt nebenan

Doch Weiss nutzte die Eröffnung auch dafür, kritische Töne anzustimmen. Dass direkt neben dem Winterdorf ein weiteres gläsernes Weihnachtszelt aufgestellt wurde, sei ihr und ihrem Team negativ aufgestoßen. „Wir sind mit unserem Konzept das dritte Mal in Folge hergekommen und haben es über die Jahre verändert und verbessert. Da stößt es einem schon negativ auf, wenn einem ein Konkurrent direkt vor die Nase gesetzt wird“, so Weiss. Es hätten auch Händler darüber nachgedacht, abzuspringen. „Wir haben uns dann aber doch für das Winterdorf entschieden.“ Für die Genehmigung zuständig ist die Stadt.

Öffnungszeiten und Informationen

Das Winterdorf hat bis zum 23. Dezember geöffnet. Die Zeiten sind: Montags bis donnerstags und sonntags, 12 bis 22.30 Uhr, freitags und samstags, 12 bis 23 Uhr, Sonntag, 15. November, ab 13 Uhr, und Sonntag, 22. November, ab 18 Uhr. Informationen zu Buchungs- und Reservierungsmöglichkeiten gibt es im Internet. (bs)

winterdorf-gummersbach.de