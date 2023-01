Gummersbach – Für den VfL Gummersbach könnte es in der Handball-Bundesliga aktuell kaum besser laufen. Nach nur einer Niederlage in bislang fünf Spielen stehen die Gummersbacher aktuell mit 8:2 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz der Liga. Am Sonntag, 16.05 Uhr, möchte das Team von VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson noch einen drauflegen und auswärts in Göppingen die nächsten zwei Punkte einfahren.

„Göppingen hat einen starken Kader mit drei Spielern internationaler Klasse und vielen unterschiedlichen Spielertypen, die intelligent agieren“, sagt der VfL-Trainer über den Gastgeber.

Unangenehmer Gegner

Vor allem auf der halbrechten Position könne Göppingen für seine Mannschaft zu einem unangenehmen Gegner in Eins-gegen-Eins-Spielsituationen werden. Hinzu komme die zu erwartende Atmosphäre in der EWS Arena. „Ich erinnere mich an eine überragende Stimmung in der Halle“, sagt Sigurdsson.

Auch wenn Göppingen die vergangenen beiden Spiele gegen Wetzlar und Magdeburg nicht für sich entscheiden konnte, beobachte er eine Art Aufbruchstimmung. „Sie zünden langsam an und werden uns mit einer massiven 6:0-Abwehr entgegentreten“, so der VfL-Trainer weiter, der es nicht als Vorteil für sein Team sieht, dass Göppingen am Dienstag noch im Europapokal gegen den TBV Lemgo Lippe auf der Platte stand. „Da sind viele Tage dazwischen. Sie hatten seit Mittwoch Zeit, sich auf uns vorzubereiten und werden am Sonntag ausgeruht sein.“

VfL setzt erneut auf seine starke Abwehr

Der VfL-Trainer setzt erneut auf eine starke Abwehr der Gummersbacher sowie auf schnelle Tempogegenstöße. Es habe allerdings auch mit einigen „Baustellen“ in seiner Mannschaft zu kämpfen. Die gute Nachricht vorab: Jonas Stüber ist wieder in Form und nach seiner Schulterverletzung voll einsatzbereit.



Dafür seien nun andere Spieler angeschlagen. „Eine Baustelle ist geschlossen, dafür haben sich andere geöffnet“, formuliert es Sigurdsson, möchte aber nicht alle Namen derjenigen nennen, die zurzeit nicht ganz fit sind.

Einige Gummersbacher angeschlagen

Fest steht: Nemanja Zelenović wird auch in Göppingen nicht zum Einsatz kommen. Er fällt wegen einer Schulterverletzung aus. „Er hat seit der Vorbereitung Probleme, zwischenzeitlich war es etwas besser, nun aber wieder schlechter. Deshalb haben wir ihn erstmal komplett rausgenommen“, sagt der VfL-Trainer.



Auch Martin Nagy, der am Mittwoch sein Comeback im Tor der Gummersbacher U23 feierte, sei noch nicht voll einsetzbar. „Er ist erst seit einer Woche wieder im Mannschaftstraining und wäre nur im Notfall eine Option.“

Julian Köster darf sich unterdessen freuen. Der VfL-Spieler wurde von Bundestrainer Alfred Gislason für die ersten beiden Runden der deutschen Handball-Nationalmannschaft im EHF EURO Cup für die Länderspiele gegen Schweden (13. Oktober, 19 Uhr) und Spanien (15. Oktober, 20.15 Uhr) nominiert.