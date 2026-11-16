Sauerkraut, Würstchen und Co.Sieben Wochen Gärung: Kappesfest in Eckenhagen ein Erfolg

Vom Kohlkopf zum Sauerkraut

Wenn der Herbst Einzug hält, sind die Mitglieder des Heimatvereins Eckenhagen schon fleißig damit beschäftigt, die aus dem Niederrhein gelieferten Kohlköpfe für das traditionelle Sauerkraut vorzubereiten. Die leckere Spezialität hielt auch in diesem Jahr wieder, was sie versprach: Im Rahmen des Kappesfestes in und am Bauernhofmuseum im Herzen von Eckenhagen fand das Sauerkraut am vergangenen Wochenende reißenden Absatz.

Sieben Wochen Gärung unter Aufsicht

Sehr zur Freude des Vorsitzenden des Heimatvereins Eckenhagen, Werner Valperz, denn bevor das Sauerkraut duftend auf den Tellern der Besucher landete, ging dem ein mehrwöchiger Prozess voraus: Der Strunk muss entfernt, der Kopf geviertelt und dann in feine Streifen gehobelt werden. Anschließend wird das Kraut mit Salz vermengt, bevor es in Gärfässer gefüllt und verschlossen wird. Darin durchläuft es einen Gärungsprozess, den man Milchsäuregärung nennt. „Der Gärungsprozess hat dieses Jahr sieben Wochen gedauert, bis es seinen typisch sauren Geschmack entwickelt hat“, erklärte Kappesmeister Manfred Schöler, der in dieser Zeit immer ein wachsames Auge auf die Gärfässer hatte. „Dieses Jahr ist der Kappes sehr gut. Beim sogenannten Schaben oder Hobeln ist kaum etwas in der Tonne gelandet“, ergänzte Valperz. Pünktlich zum Kappesfest fertiggestellt, wurde das Sauerkraut auf mehrere Dutzend Zwei-Kilo-Eimer verteilt, um sie an den Mann oder die Frau zu bringen. Und da ließen sich die Fans des Kohlgemüses nicht zweimal bitten.

Großer Andrang schon am Samstagvormittag

Kappesmeister Manfred Schöler. Copyright: B. Schmittgen

Bereits am Samstagvormittag waren etliche Besucher auf das Gelände des Bauernhofmuseums geströmt und verließen dieses mindestens mit einem, wenn nicht gar mit zwei oder drei der mit Sauerkraut gefüllten Eimer. Viele nutzten aber auch die Gelegenheit, das gesunde und nährstoffreiche Lebensmittel direkt vor Ort zu verkosten. Mit Sauerkraut, Kartoffelbrei, Wurst und/oder Kassler bestückte Teller gingen da einer nach dem anderen über die Theke. Zudem konnten die Besucher so für einen kurzen Moment der klirrenden Kälte entkommen und sich aufwärmen, bevor sie weiter über den Markt schlenderten.

Kuchen, Wurstspezialitäten und Hexenküche

Aber nicht nur Herzhaftes ließen sich die Besucher schmecken. „Es wird auch immer selbst gebackener Kuchen angeboten, sowie Kaffee und im Aussenbereich bieten wir zudem unsere leckere Eckenhääner Museumswurst im Brötchen an“, zählte Valperz die Köstlichkeiten auf. Aber auch Brotwaren aus der Backstube sowie die Wurstspezialitäten wie Fleischwurst, Pfefferbeißer und Mettwurst, die im „Spritzenhaus“ auslagen, fanden reißenden Absatz. Und wer am Stand der „Hexenküche“ vorbeischlenderte, konnte aus mehreren Produkten wie dem selbst hergestellten Pflaumensenf, Eckenhääner Kurgetränk oder dem Hexenkakao mit Rumkirschen auswählen. „Das Eckenhääner Kurgetränk wird aus Wacholderbeeren und Blutorangensaft hergestellt. Wir befinden uns ja hier in einem Wacholdergebiet und da bietet sich so etwas einfach an“, lachte Martina Roos, die gemeinsam mit Maria Valperz in der „Hexenküche“ werkelt.

60 Helferinnen und Helfer und externe Händlerinnen und Händler

Der Heimatverein Eckenhagen zählt über 200 Mitglieder, und 60 von ihnen waren am Wochenende auf dem Kappesfest im Einsatz, sodass alles funktionierte. An den Ständen der externen Händler fanden sich derweil Dips, verschiedene Senfsorten, Holzarbeiten, Schmuck und Textilwaren. „Am Sonntag werden aber noch ein paar Händler dazu stoßen, die heute noch auf anderen Märkten mit ihren Waren vertreten sind“, so Werner Valperz, der am zweiten Veranstaltungstag unter anderem auch mit Obst und Gemüse das Angebot ergänzte.