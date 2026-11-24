Singen und Lesen zum Monatsende

Nümbrechter Grüne laden ein zum Singen aus der Mundorgel

Der Grüne Tisch, das Kulturprogramm des grünen Ortsverbandes Nümbrecht, wird wieder gedeckt, diesmal geht es um das Thema „Heimat“ unter dem Titel „Lagerfeuer im Eichengrund – Waldbröl und die Mundorgel“. Die Nümbrechter Autorin Almut Irmscher liest aus ihrem Bergischen Lesebuch. Die Veranstaltung findet am Freitag, 27. November, 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Marienberghausen statt. Ein gemeinsames Singen ist auch geplant. Wer mitsingen möchte, sollte eine „Mundorgel“ mitbringen. Der Eintritt ist frei.

Culturkirche in Osberghausen bittet zum Gesang

„Grenzenlos miteinander singen“ ist Titel einer Veranstaltung, zu der die Culturkirche Oberberg am Freitag, 27. November, einlädt. Um 19 Uhr kommen in der katholischen Kirche in Engelskirchen-Osberghausen, Em Depensiefen 4, Menschen zusammen, die sich gegenseitig in Adventsstimmung bringen wollen. Das Mitsingen wird professionell unterstützt von der Chorleiterin Dörte Behrens und dem Pianisten Michael Reimann. Der Eintritt ist frei, es gibt einen Imbiss.

Crossover-Konzert in der Halle 32

Musikalisches Crossover in der Gummersbacher Halle 32

Am Samstag, 28. November, 20 Uhr, gastiert das „Moonlight Concert“ in der Halle 32 in Gummersbach und bringt zwei musikalische Welten zusammen: die klassischen Meisterwerke von Johann Sebastian Bach und den gefühlvollen Pop von Unheilig. Frontmann Michael Schweiger ist seit 30 Jahren als Geschäftsführer der Firma Miro als Veranstalter unterwegs in der europäischen Konzertbranche. Nun tritt der Kölner selbst ins Rampenlicht und lotet mit seiner Band aus, wie Klassik und Pop im stimmungsvollen Kerzenschein harmonieren. Tickets gibt es für 42,90 Euro www.eventim.de.

Krimilesung im Haus der Kunst

Kunstverein Nümbrecht lädt zur Krimiautorenlesung

Nicht nur das Bergische Städtedreieck wird von Mord und Totschlag heimgesucht, auch das Oberbergische bleibt nicht verschont. Vier Autorinnen und Autoren des „Bergischen Krimikartells“ berichten davon, wenn sie am Sonntag, 29. November, 11.30 Uhr, Auf Einladung des Kunstvereins Nümbrecht im „Haus der Kunst“, Jakob-Engels-Straße 2a, aus ihren Texten lesen. Die im April erschienene Anthologie enthält 16 spannende Kurzkrimis, darunter welche von Daniela Schwaner, Martin Kuchejda, Michael Itschert und Raimund Schendler, die nun in Nümbrecht das Kartell vertreten. Der Eintritt beträgt 12 Euro.

Lichtgläser basteln in Eckenhagen

Weihnachtsbasteln für Kinder in Eckenhagen

Kinder ab vier Jahren und ihre Familien sind eingeladen, wenn am Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. Dezember, jeweils von 14 bis 16 Uhr in der Kur- & Touristinfo in Reichshof-Eckenhagen festliche Lichtgläser gebastelt werden. Bei dem nachhaltigen Bastelprojekt werden alte Gläser bemalt und mit Weihnachtsmotiven beklebt. Die leuchtenden Kunstwerke sollen anschließend in der evangelischen Barockkirche in Eckenhagen ausgestellt werden und beim weihnachtlichen Konzert am 6. Dezember um 17 Uhr für ganz Adventsglanz sorgen. Die Materialien für das Weihnachtsbasteln werden gestellt, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter (02265) 470 oder kurverwaltung@reichshof.de.

In Morsbach wird gestrickt. Copyright: dpa

Jazz und Handarbeit am 2. Dezember

Jazzstones haben eine Gast beim „Xmas Jazz“ in Gummersbach

Mit einem Programm aus Rolling-Stones-Adaptionen, bearbeiteten Christmas Songs und Standards setzten die Jazzstones ihre Tradition fort, das Publikum der Halle 32 auf eine etwas andere Art vorweihnachtlich einzustimmen. Am Mittwoch, 2. Dezember, 20 Uhr, hat das Trio des Bergneustädter Jazzpianisten Stefan Heidtmann beim „Xmas Jazz“ den Saxophonisten Heiner Wiberny zu Gast. Er war Mitglied der WDR-Bigband und überzeuge „durch seinen wunderbaren Ton und grenzenlose Kreativität“, verspricht die Ankündigung. Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro bei Aggerticket, (02261) 3003-888.

Kreativer Stricktreff in Morsbach: „Die verrückte Masche“

Die Ehrenamtsinitiative Weitblick Morsbach lädt zum Strick- und Häkeltreffen ein. Unter dem Motto „Die verrückte Masche“ gibt es am Mittwoch, 2. Dezember, von 15 bis 17 Uhr im Bistro des Betreutes Wohnens Reinery, Am Prinzen Heinrich 3–7, Gelegenheit zum Handarbeiten in geselliger Runde und zum Austausch von Ideen, Mustern, Tricks und Tipps. Die Gruppe trifft sich an jedem ersten Mittwoch im Monat. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weihnachtskonzerte im Dezember

Weihnachtskonzert der Wipperfelder Nachwuchs-Orchester

Die Schützenkapelle Wipperfeld lädt zu seinem Weihnachtskonzert ein, dass am Samstag, 5. Dezember, 16 Uhr, wieder in der Turnhalle in Wipperfürth-Wipperfeld, Schulstraße 13, stattfindet. Die Jugendorchester spielen Weihnachtsmusik wie ,,Wir sagen euch an den lieben Advent" und ,,White Christmas", modernen und traditionelle Stücke. Das Konzert wird vom Juniororchester der Schützenkapelle unter der Leitung von Felix Raffelsiefen eröffnet. Anschließend wird unter der Leitung von Florian Theis das Jugendorchester aufspielen. Die Karten für das Konzert kosten 5 Euro und sind im Friseursalon Röttgen in Wipperfeld erhältlich.

Eine „Christmas Journey“ voller Musik in Wipperfürth-Neye

Die Joyful Gospels aus Hückeswagen treten am Sonntag, 13. Dezember, um 15 Uhr in der katholischen Kirche St. Michael in Wipperfürth-Neye auf. Begleitet wird der Chor beim Gastspiel in der Nachbarstadt von der Hückeswagener Folkband No. 4 Mill Street, der Titel des gemeinsamen lautet „A Christmas Journey“. „Zwei Ensembles, unterschiedliche musikalische Traditionen und eine gemeinsame Leidenschaft für Musik versprechen ein abwechslungsreiches Konzerterlebnis“, heißt es in der Ankündigung. Karten gibt es im Vorverkauf für 12/6 Euro in der Bergischen Buchhandlung.

Händels „Messias“: Chorprojekt für 2027

Proben beginnen für großes Chorprojekt in Eckenhagen

Für 2027 lädt die evangelische Kreiskantorin Annemarie Sirrenberg wieder zu einem großen Chorprojekt zum Mitsingen ein. Diesmal geht es um Georg Friedrich Händels „Messias“, eines der berühmtesten geistlichen Chor-und Orchesterwerke des Barockzeitalters. Die Aufführung ist für den 11. Dezember in der Barockkirche Eckenhagen geplant. Die Proben beginnen Anfang Februar 2027 und finden jeweils montags, 19.30 Uhr, im Altstadtgemeindehaus Bergneustadt statt. Musikinteressierte, möglichst mit Chorerfahrung, sind eingeladen, mitzusingen. Weitere Informationen unter annemarie.sirrenberg@ekir.de.