Kevin Theisen, der Sportdirektor des Fußball-Mittelrheinlisten Eintracht Hohkeppel war überrascht, von unserer Zeitung zu erfahren, dass Drittligist SC Fortuna Köln bereits gepostet hat, dass das Pokalspiel der 1. Runde im Verbands-Pokal am Samstag, 22. August, um 15 Uhr gewiss nicht auf der Anlage von Eintracht Hohkeppel in Köttingen ausgetragen wird. Sondern, so der aktuelle Stand, im Volksbank Parkstadion des TuS Lindlar.

„Wir haben dieses noch nicht veröffentlicht, da wir erst die Entscheidung unseres Bürgermeisters abwarten wollten. Nach der Sicherheitsbesprechung mit Polizei, Ordnungsamt und TuS Lindlar, an der ich teilgenommen habe, ist diese angefragt und erbeten worden“, erklärte Theisen.

Fortuna Köln hatte geschrieben, dass nach der heutigen Sicherheitsbesprechung, die Anlage des Mittelrheinligisten für die Austragung der Partie nicht geeignet sei. Als Alternative sei das Parkstadion favorisiert, eine endgültige Entscheidung stehe aber noch aus.