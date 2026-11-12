An Schildern fehlt es in Deutschland ja selten, gerade im Straßenverkehr. In Lindlar ist das gerade anders: Dort gibt es die Sorge, dass die nötigen Absperrungen für den Karnevalszug 2027 nicht montiert werden können – und die Jecken im schlimmsten Fall zu Hause bleiben müssen.

Überschuldung droht: Freiwillige Leistungen sind bald tabu

Der Gemeinde droht bekanntlich die Überschuldung. Ab dem 1. Januar 2027 wird sie ihren Haushalt vorläufig führen müssen, bis die Kommunalaufsicht ihn genehmigt. In dieser Phase sind sogenannte freiwillige Leistungen verboten. Erfasst sind davon auch das Bereit- und Aufstellen von Sperrbarken und Verkehrsschildern durch den Technischen Betrieb Engelskirchen/Lindlar (TeBEL) – der Eigenbetrieb würde solche Arbeiten der Gemeinde in Rechnung stellen. Es gibt allerdings die Möglichkeit der Ausnahme von diesem Verbot. Wenn die Verwaltung nachweisen kann, dass Veranstaltungen im überragenden Interesse der Gemeinde liegen, sogar eine gewisse überregionale Relevanz haben und obendrein ordentlich Wirtschaftskraft in den Ort ziehen, könnte die Aufsicht ein Auge zudrücken.

Vier Events sollen als Ausnahme gelten

Als Veranstaltungen, die noch am ehesten Chancen haben, diese hohen Hürden zu knacken, hat das Rathaus vier Events identifiziert: das Lindlarer Schützenfest, „Lindlar läuft“, den Weihnachtsmarkt und eben den Karnevalszug. Der Hauptausschuss, so der Plan der Verwaltung, sollte am Dienstagabend feststellen, dass sich aus Lindlarer Sicht diese vier Events als Ausnahme eignen, als starkes Zeichen an die Aufsicht. Bürgermeister Sven Engelmann erklärte sich für befangen, weil er als Lindlarer Schützenkönig amtiert, und blieb der Debatte fern. Kämmerin Cordula Ahlers berichtete von Mahnungen der Karnevalisten: „Die KG Rot-Weiß hat klar gemacht, dass sie massiv unter Zeitdruck steht und hier heute einen Beschluss braucht.“ Um es vorweg zu nehmen: Die Politik spielte dennoch letztlich nicht mit.

Kritik an fehlenden Zahlen in der Vorlage

Allen voran die SPD kritisierte, dass man zum Thema nicht ausreichend informiert wurde und nun unter Druck Entscheidungen treffen soll. Dabei spielten Fraktionschef Michael Scherer und auch Lutz Freiberg darauf an, dass in der Vorlage nicht benannt war, wie teuer die Beschilderung der vier Veranstaltungen im Einzelnen ist. Aber auch Maximilian March (Linke) fühlte „die Pistole auf die Brust gesetzt“. Harald Friese (FDP) sprach von einer „ganz schlechten Vorbereitung“ durch die Verwaltung. Die Zahlen hatte Beigeordnete Diana Ottofülling denn plötzlich auch sofort parat: Der Karneval kostete die Gemeindekasse zuletzt 17.000 Euro, das Schützenfest schlug mit 7700, „Lindlar läuft“ mit 15.000 Euro zu Buche. Ein Schnäppchen war der Weihnachtsmarkt mit 1900 Euro. Für die Absicherung von weiteren 68 Festen und Veranstaltungen im Gemeindegebiet fielen übrigens insgesamt 31.500 Euro an. Warum das Rathaus diese Zahlen nicht gleich in die Vorlage geschrieben hatte, blieb tatsächlich schleierhaft.

Die Beschilderung ist das Problem Copyright: Sauer

„Das wird oberpeinlich“: Grüne und CDU appellieren

Mit drastischen Worten wandte sich Patrick Heuwes, Fraktionssprecher der Grünen, an die Skeptiker. Der Karnevalszug sei das „Lindlarer Ereignis Nummer eins“. Er warnte: „Wenn wir hier heute keinen Beschluss hinbekommen, müssen wir alle uns in Lindlar nicht mehr sehen lassen. Das wird oberpeinlich.“ Eckhard Puschatzki (CDU) betonte, dass man nicht die Diskussion aufmachen dürfe, ob die kleineren Lindlarer Feste nun benachteiligt werden – es gehe schlicht darum, den vier Großen zu helfen oder eben niemandem.

Der KG-Präsident bestätigt den Zeitdruck

Während die Politik um eine Lösung rang, rief man Philip Caucal an, Präsident der KG Rot-Weiß, der den Zeitdruck bestätigte. „Die Gruppen bestellen dieser Tage die Kamelle, arbeiten an Wagen und Kostümen, wir brauchen Planungssicherheit“, sagte Caucal auch dieser Zeitung. Die Absage des Lindwurms wäre sicher das letzte Mittel, andererseits seien 17.000 Euro für die KG ein „richtig dickes Brett“, so Caucal.

Neuer Anlauf in zwei Wochen

Im Ausschuss lehnte die SPD aber auch den Vorschlag ab, zunächst über die Absperrung für Karneval zu entscheiden und für die übrigen drei Veranstaltungen zu vertagen. Nun will sich der Ausschuss in zwei Wochen erneut treffen. „Wenn dann nicht entscheiden wird, werden wir entscheiden“, kündigte Caucal an.