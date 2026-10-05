Unbekannte sind zwischen Donnerstagnachmittag, 14 Uhr, und Freitagmorgen, 10 Uhr, in eine Unterbringungseinrichtung in der Straße Kaiserau in Lindlar eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, beschädigten die Täter und Täterinnen augenscheinlich mit einem Stein eine Scheibe des Gebäudes. Aus einem der Zimmer wurde zudem eine Matratze gestohlen.

Die zentrale Ermittlungsgruppe für Wohnungseinbrüche bittet um Hinweise von Zeugen und Zeuginnen. Diese werden unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder per E-Mail an poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegengenommen. (red)