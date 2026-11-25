Premiere im Severinushaus

Mit einem geselligen Nachmittag im Severinushaus hat die Gemeinde Lindlar im Rahmen der kommunalen Senioren- und Pflegeberatung erstmals zu dem Format „Kaffee, Kuchen und gemeinsam Singen“ eingeladen. Die Premiere stieß auf durchweg positive Resonanz und bewies, dass ein solches Angebot in der Gemeinde gut ankommt.

Kaffee, Kuchen und Gespräche

Zunächst saßen die Gäste bei Kaffee und Kuchen gemütlich zusammen und kamen miteinander ins Gespräch. In entspannter Runde konnten sie sich ohne Eile austauschen, bevor das musikalische Programm begann.

Schlager, Seemannslieder und kölsche Töne

Dafür sorgte Stefan Bartsch mit einer vielfältigen Auswahl an Liedern. Gemeinsam sangen die Anwesenden bekannte ältere Schlager, Seemannslieder und natürlich auch kölsche Lieder. Begleitet wurde der Gesang abwechselnd von Gitarre und Akkordeon.

Ausgelassene Stimmung bis zum Schluss

Die Gäste sangen kräftig mit, klatschten und schunkelten und genossen die fröhliche Atmosphäre. Die Stimmung blieb ausgelassen und herzlich. Neben der liebevollen Dekoration und der vielfältigen Kuchenauswahl fanden vor allem die gemeinsam gesungenen Lieder großen Anklang. Zum Abschluss waren sich alle Besucher und Besucherinnen einig, dass der Nachmittag viel zu schnell vergangen sei.

Wiederholung in der Planung

Der Wunsch nach einer regelmäßigen Wiederholung wurde vielfach geäußert. Die Organisatorinnen Laura Philipp und Andrea Beckmann-Hinrichs wollen dem nachkommen, genaue Termine dafür stehen zwar noch nicht fest. Allerdings: Zeit und Ort für weitere Mitsing-Nachmittage im kommenden Jahr will die Gemeindeverwaltung in Lindlar rechtzeitig bekanntmachen. (sfl)