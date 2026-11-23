Girlpower im Severinushaus

Am Samstag hat in Lindlar geballte Frauenpower das närrische Regiment übernommen. Genau genommen geballte Girlpower, denn am Samstagnachmittag wurde die neue Kinderprinzessin Larissa I. aus dem Hause Hoffstadt in einer feierlichen Proklamation im Severinushaus als Kinderprinzessin eingeführt. Doch auch wenn Prinzessin Larissa ihr neues Amt mangels männlicher Bewerber solo ausführt, so ist sie nicht allein unterwegs. Gemeinsam mit Prinzenführerin – nein, Prinzessinenführerin, wie Moderator Marcel Sausner korrigiert – Mila Reif und Standartenträgerin Malin Goller wird sie die Lindlarer Jecken durch die knackig-kurze Session führen.

Tanzmäuse und Abordnungen als Begleitung

Zudem wird sie von rund fünfzehn Tanzmäusen der Tanzgarde des TuS-Lindlar begleitet, die das junge Schmölzchen ergänzen. Kein Wunder, denn Viertklässlerin Larissa ist selbst Teil der Gardetruppe nimmt so ihre Freundinnen einfach mit auf die Sessionsreise. Zur Proklamation kommen an diesem Tag auch Abordnungen der KG Lindlar, des KV Fenke, der Sünger Butzen, des KV Bielstein und der Wipperfürther Baulemänner.

Nachwuchsförderung mit Spenden und Profiteam

Die Idee, Kindertollitäten zu krönen und damit den karnevalistischen Nachwuchs zu fördern, wird in Lindlar seit dem letzten Jahr umgesetzt. Das Projekt komme gut an, die finanzielle Unterstützung sei groß, wie Mitinitiator Markus Scherer berichtet. So seien in diesem Jahr bereits die Ornate, also die Amtskleidung, und eine Standarte, also eine Flagge, für die Kindertollitäten aus Spenden finanziert worden. Das Komitee Lenkeler Karneval (KLK) erhalte im Rahmen der Ehrenamtsförderung Unterstützung durch Kreis und weitere Spender wie die Volksbank. Vor allem aber werden die jungen Tollitäten durch ein Profiteam vom KLK begleitet, so dass niemand Sorge vor bösen Überraschungen haben muss.

Rund 35 Auftritte in der kurzen Session

Larissa, Mila, Malin und ihr Tanz-Schmölzchen erwarten nun rund 35 Auftritte vor allem in Kindergärten, Schulen und Seniorenheimen, wie Scherer ausführt. Der Karnevalist ist begeistert, wie schnell sich die Kinder in ihre Rollen einfinden.

Blumen vom Bürgermeister. Copyright: Kippels

Keine erwachsenen Tollitäten

„Das ist Wahnsinn, die Kinder haben in 20 Minuten zwei neue Tänze gelernt“, staunte Scherer nach einer Probe im Herbst. Auch weil Lindlar in diesem Jahr keine Erwachsenen-Tollitäten hat, wird die Session für diese Kinder sicher ein beeindruckendes Erlebnis werden.

Tanzgarde eröffnet die Proklamation

Am Samstag eröffnen zunächst die Mini- und die Juniorengruppe der TuS-Tanzgarde die Proklamation und reizen die eher kleine Bühne ordentlich aus. Mit ihren neuen Tänzen drehen sie die Stimmung auch bei den Letzten im Publikum Richtung Karneval und zeigen, wofür sie das ganze Jahr trainiert haben.

Dank an das scheidende Kinderprinzenpaar

Dann danken Markus Scherer, Präsident des ausrichtenden Komitee Lenkeler Karneval, und Moderator Marcel Sausner dem Kinderprinzenpaar der letzten Session. Prinz Anton und Prinzessin Luisa treten zu diesem Anlass zum letzten Mal und „fast ungeübt“ auf, wie Prinzenführer Theo mit einem Schmunzeln ankündigt. Sie bekommen von Sausner und Scherer einen Erinnerungspin in Form einer Krone sowie eine Ehrenplakette überreicht, bevor sie der neuen Prinzessin Larissa eine schöne Session wünschen.

Bürgermeister: Kinder sind Teil der Gemeinde

Endlich hat Prinzessin Larissa I. in Begleitung ihres Schmölzchens ihren ersten öffentlichen Auftritt. Bürgermeister Sven Engelmann betont in seiner Proklamationsrede, dass die Kinder nicht dazu da sind, um die Erwachsenen zu unterhalten, sondern dass sie Teil der Gemeinde sind und als solcher auch eigenen Raum haben sollen. Wenn es um die Werte des Karnevals wie Offenheit und Toleranz geht, machten sie den Erwachsenen oft etwas vor.