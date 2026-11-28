Seit dem frühen Samstagabend bittet die Polizei im Oberbergischen Kreis die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach einer 13-jährigen Jugendlichen aus Lindlar. Das Mädchen wird seit dem gestrigen Freitag vermisst. Laut Polizei hat sie die Wohnung der Eltern ohne Vorankündigung und ohne Angabe eines Ziels am Freitag verlassen und ist bislang nicht nach Hause zurückgekehrt.

Die Polizei beschreibt die Vermisste wie folgt: 1,65 Meter groß, braune Haare und Augen und von schlanker Statur. Sie trägt vermutlich eine schwarze Schlaghose, einen grauen Pullover, eine weiße Jacke, weiße Turnschuhe und goldene Creol-Ohrringe. Möglicherweise hat sie auch einen schwarzen Rucksack dabei.

Hinweise per Telefon oder E-Mail

Die Polizei in Oberberg fragt: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Jugendlichen geben? Die Bitte um Hinweise aus der Bevölkerung ist inzwischen auch im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht.

Hinweise gehen sofort an das Kriminalkommissariat 3 der Polizei in Gummersbach, per Telefon (0 22 61) 81 99-0 oder E-Mail an poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de. (red)