Fans von Jazz, Swing, Funk und Rock aufgepasst: Am kommenden Sonntag, 8. November, gibt es in Lindlar ein besonderes Musikereignis. Im Rahmen der „Klangräume“ findet im Kulturzentrum das Big-Band-Konzert „Sing and Swing“ unter der Leitung von Walter Spicher statt.

Profis und Amateure spielen gemeinsam

Das Besondere: Hier spielen Musiker aus dem Oberbergischen Seite an Seite mit professionellen Jazzmusikern und Gesangssolisten. Dadurch entsteht ein Zusammenspiel von Musikern, die sich trotz unterschiedlicher Erfahrungsstufen gegenseitig inspirieren, wie Spicher im Vorfeld berichtet. „Es ist eine große Motivation für die ambitionierten Amateure gemeinsam mit den Profis zu spielen und ich beobachte es immer wieder, dass am Ende eines solchen Projekts die Musiker über sich hinauswachsen und Leistungen bringen, die sie von sich selbst nie erwartet hätten“, verrät der 75-Jährige, der in dieser Woche zunächst mit einzelnen Teilen der Band probt, die Generalprobe mit allen ist am Freitag.

Bühne für den musikalischen Nachwuchs

Organisiert vom Förderverein für Musik in Lindlar geht das Big-Band-Projekt in diesem Jahr in die sechste Runde. Ziel der Initiative sei es, nicht nur Musik ganz grundsätzlich zu fördern, sondern eben auch, dem musikalischen Nachwuchs eine Bühne zu geben, so Spicher. So ist neben Profis wie Markus Braun, Bernt Laukamp, Jörg Hamböcker oder Rolf Faymonville der 20-jährige Luke Böhmer aus Wipperfürth einer der jüngsten Teilnehmer. „Ein begnadetes Talent, das ich sehr schätze. Bis zur gemeinsamen Probe bin ich ihm noch nicht persönlich begegnet, habe ihn aber schon auf der Bühne gesehen. Für ihn ist das Konzert eine große Chance. Dafür hat er sogar einen anderen Auftritt abgesagt“, berichtet Spicher.

Vier Sängerinnen und Sänger begleiten die Band

Begleitet wird die Big Band von vier Sängerinnen und Sängern, darunter die aus Italien stammende Francesca Simone aus Gummersbach. Die studierte Jazzsängerin ist in der Szene bekannt wie ein bunter Hund. Dazu kommen Isabelle Kauer, die mit Jazz-Songs und Chansons begeistern wird, Dominic Rousseau, gebürtiger Engländer, die Musikerin Rebekka Rousseau sowie Johannes Braun, ein ehemaliger Schüler Spichers. „Diese Lindlarer Big Band wird ihresgleichen suchen und auf höchstem Niveau spielen“, verspricht Walter Spicher.

Beginn, Einlass und Eintrittspreise

Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, 10 Euro ermäßigt (VVK bei Spielwaren Pfeifer und Edeka Braun), Abendkasse: 18/12 Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. (bs)