„Um sich an der Spitze behaupten zu können, ist es wichtig, auch solche engen Spiele für sich zu entscheiden,“ sagt Eintracht-Coach Pepe Brunetto. Mit 2:1 siegte sein Team in der Fußball-Mittelrheinliga beim 1. FC Düren und verteidigte damit die Tabellenspitze.

1. FC Düren – Eintracht Hohkeppel 1:2 (1:1).

Es dauerte 20 Minuten bis sich die favorisierten Gäste auf den ungewohnten Untergrund eingestellt hatten und ihrerseits auf dem tiefen Rasen ins Spiel fanden. In dieser Phase stand es bereits 1:0 für die Hausherren, die durch Sommer-Neuzugang Niklas Koppitz, vom FC Wegberg-Beeck gekommen, in Führung gegangen waren.

„In dieser Spielphase hätte sogar ein 2:0 fallen können“, sagt Hohkeppels Trainer Pepe Brunetto: „ Unser Gegner war schneller auf den Füßen, besser eingestellt auf die zweiten Bälle. Aber danach haben wir zum Glück zu unserem Spiel gefunden und konnten noch vor der Pause ausgleichen.“ Kai Schusters vollendete einen Sololauf mit dem Treffer zum 1:1 in der 20. Minute.

Zur Pause stellte Hohkeppels Trainer die Mannschaft personell und taktisch um

Zur Pause stellte Pepe Brunetto einiges in der Mannschaft um, nicht nur in Sachen Personal, sondern auch in der taktischen Ausrichtung: „Wir haben weiträumiger gespielt, sind besser auf die langen Bälle eingestellt gewesen und haben auch die zweiten Bälle gewonnen.“

Dennoch blieb es eine intensive zweite Hälfte, wie der Coach einräumt. Der eingewechselte Hendrik Strobl setzte sich über die linke Seite durch und passte den Ball in den Lauf von Joel Vieting, der in der 67. Minute zum 2:1 vollendete. Nach Foul am eingewechselten Kevin Marnu zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Doch Eintracht-Mannschaftskapitän Firat Tuncer scheiterte per Strafstoß am Keeper der Gastgeber (84.).

Tore: 1:0 Niklas Koppitz (7.), 1:1 Kai Schusters (20.), 1:2 Joel Vieting (67.).

Besonderes Vorkommnis: Firat Tuncer (Hohkeppel) verschießt einen Strafstoß (84.).

Eintracht Hohkeppel: Strauch, Gonzalez, Mimini, Tuncer, Ueno, Bilogrevic (60. Murad), Fadeev (88. Monning), Schusters (60. Strobl), Kirnich, Vieting (85. Laux), Arabaci (46. Marnu).