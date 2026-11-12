DRK stellt Altkleidersammlung mit sofortiger Wirkung ein

Mit sofortiger Wirkung stellt der Ortsverein Lindlar-Frielingsdorf des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) das Sammeln von Altkleidern ein. Deshalb ruft der Verein dazu auf, keine Kleidung mehr in die insgesamt 36 im Lindlarer Raum platzierten Container zu werfen. „Alle auf dem Gebiet der Gemeinde aufgestellten Sammelcontainer werden kurzfristig abgeholt“, kündigt das DRK an.

Insolvenzen und Kostendruck als Gründe

Als Hauptgrund für das Ende der Sammlung nach fast 50 Jahren benennt das DRK die Insolvenz zweier Sortierbetriebe, durch die die Vermarktungsmöglichkeiten für die Altkleider plötzlich weggefallen seien. Aber auch die in letzter Zeit stark gefallenen Erlöse (insbesondere durch die Kriegssituationen in der Ukraine und im Nahen Osten) auf der einen und stark gestiegene Kosten (etwa für Treibstoff) auf der anderen Seite führten dazu, dass sich eine Altkleidersammlung nicht mehr finanzieren lasse.

Lindlar immer Spitzenreiter

Der frühere DRK-Kreisgeschäftsführer Rolf Braun, der den Bereich Altkleider zuletzt geführt hatte, erinnert daran, dass die Sammlungen stets ehrenamtlich durchgeführt wurden, um Einnahmen für die gemeinnützigen Aufgaben des DRK zu erzielen. In den 90er Jahren sei die Verwertung ausrangierter Kleidung gar die Haupteinnahme gewesen, ohne diese Erträge wäre das DRK in Lindlar damals nicht lebensfähig gewesen, so Braun. Zudem hätten die Lindlarer immer besonders fleißig gespendet: Pro Jahr rund 120 Tonnen bedeuteten bis zuletzt den Spitzenreiter-Platz im Oberbergischen Kreis. „Aber wenn man wegen der Gesamtsituation nichts mehr übrig hat, muss man die Reißleine ziehen – schade nach so vielen Jahren“, bedauert Rolf Braun. (sfl)