Nach einem nächtlichen Vorfall mit ausländerfeindlichem Hintergrund ermittelt der Staatsschutz. Es geschah in der Nacht auf Samstag, 22. August. Eine Anwohnerin der Jan-Wellem-Straße schildert das Geschehen: „Gegen 2.30 Uhr wurde ich von lauter Musik aus dem Schlaf gerissen. Gegen 3.30 Uhr flog ich vor Schreck fast aus dem Bett, als Gigi D’Agostinos ,L’amour Toujours’ ertönte, wozu mehrere Stimmen laut ,Ausländer raus’ skandierten.“ Die Anwohnerin konnte erkennen, dass die Musik und die Rufe vom Parkdeck des Awo-Kindergartens kamen. Sie rief die Polizei.

Wenig später kam eine Streife, die Beamten konnten aber vor Ort keine strafbare Handlung feststellen. Die Anwohnerin erstattete am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei, sie informierte außerdem den Lindlarer Bürgermeister Sven Engelmann sowie die Leitung der Awo Rhein-Berg-Oberberg.

„Wir dulden keine ausländerfeindlichen Gesänge“, sagt Engelmann, zurzeit noch im Urlaub. Er habe das Ordnungsamt angewiesen, an der Jan-Wellem-Straße öfters vorbeizuschauen.

Vermieter des Grundstücks ist die gemeindeeigene BGW. Auch sie hat, nach dem nächtlichen Vorfall, erste Gespräche mit der Polizei und der Awo als Mieter geführt. „Selbstverständlich widerspricht rechtes Gedankengut unserem Leitbild und unseren Werten“, heißt es in einer Stellungnahme der Awo. „Denn zu diesen gehört es, dass wir Toleranz und Solidarität leben und alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Kultur und Nationalität annehmen. Zudem ist das Eindringen auf fremde Grundstücke nicht tolerierbar.“