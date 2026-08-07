Wupperverband und Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises warnen vor Blaualgen an der Bruchertalsperre. Wie der Kreis mitteilt, seien diese bei einer Kontrolle an der Badestelle Segelclub festgestellt worden. Das Gesundheitsamt hat daraufhin ein Badeverbot für diese Badestelle ausgesprochen. Der Kontakt zu Blaualgen sei dringend zu vermeiden, heißt es.

Bei Blaualgen handelt es sich um Bakterien, die häufig für eine blaugrüne Färbung und Trübung des Wassers sorgen. Verbreiten sie sich bei warmen Temperaturen, kann das zu Problemen führen. Laut Kreis sind die meisten Blaualgenarten für Menschen zwar harmlos, einige enthalten jedoch Giftstoffe und lösen bei hohen Konzentrationen allergische Reaktionen aus. Bei Verschlucken können auch Übelkeit, Durchfall und Erbrechen auftreten. (lth)