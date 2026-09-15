Vom Dauerregen am Sonntag ließen sich die Marienheider nicht abbringen zum Bürgerfest des Awo-Bildungs-Centrums (ABC) zukommen, das auf dem Heilteichgelände im Marienheider Ortskern stattfand. „Viele Menschen möchten etwas zurückgeben“, erklärte Werner Rosenthal, Vorsitzender des Awo-Ortsvereins Marienheide-Wipperfürth. Gleichzeitig werde der Tag aber auch zu einer Art Klassentreff- So reisten auch Gäste aus Köln, Münster oder Wuppertal an, um in Marienheide ihre ehemaligen Mitschüler und Lehrer zu treffen.

Beim großzügigen kulinarischen Angebot fielt vor allem das internationale Buffet ins Auge. Aktuelle und ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sprachkurse des ABC boten Speisen aus ihrer Heimat an. In zwei Gängen wurde einmal herzhaft und einmal süß serviert. Zu kosten gab es unter anderem einen Hähnchensalat aus der Ukraine, Käsegebäck aus der Türkei, philippinische Frühlingsrollen (Lumpia) und typisch deutschen Kartoffelsalat.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen startete das Bühnenprogramm. Die Jungen und Mädchen des Kindergarten Kotthausen-Schöneborn zeigten einen Tanz zum Thema „Gegenteile finden“. Nach ihrem Auftritt waren sich alle Kinder einig, dass es Spaß gemacht hätte, auf der Bühne zu stehen. Die Belohnung in Form einer Tüte Süßigkeiten gefiel manchen jedoch noch besser. Neben weiteren Tänzern und Musikern, kamen vor allem Clown Bantik und seine Assistentin Chanelka beim Publikum gut an. Mit viel Witz und Schauspieltalent begeisterten die beiden aus der Ukraine stammenden Künstler die Gäste mit kleinen Zaubertricks und Rollenspielen. Dabei wurden einzelne Zuschauer auch integriert und auf die Bühne gebeten.

Das Marienheider Bürgerfest ist vor mehr als zehn Jahren rund um die Sprachkurse des ABC entstanden. Damals hieß es noch Integrationsfest. „Da sich immer mehr Einheimische dazu gesellt haben und auch die Zugewanderten mehr und mehr zu Bürgern wurden, haben wir uns für den neuen Namen entschieden“, erzählte Rosenthal. Weil der Marktplatz als bisheriger Veranstaltungsort nicht mehr ausreichte, wurde das Fest auf das Heilteichgelände verlegt, berichtete der Vorsitzende weiter.