Oberbergische Bahnkunden, die das Schienenersatzverkehr-Gefühl der letzten Monate noch einmal erleben möchten, haben heute Abend zum vorerst letzten Mal Gelegenheit dazu – wenn alles nach Plan läuft. In einer Reisezeit von zweieinhalb Stunden fährt der vorerst letzte RB25-Ersatzbus um 23.33 Uhr in Gummersbach am Busbahnhof ab, kommt gut zwei Stunden später in Köln Messe/Deutz an, von wo aus es nach 30 Minuten in der S19 weitergeht zum Hauptbahnhof.

Abfahrt nachts um halb eins

In Gegenrichtung geht’s letztmals um 22.11 Uhr vom Kölner Hauptbahnhof mit zwei Umstiegen nach Marienheide. Erst mit der S19 nach Köln Messe/Deutz, dort zu Fuß zum Bussteig, dann rein in den RB25-Ersatzbus bis Busbahnhof Gummersbach, und ab dort kommt man mit der RB25 ab 0.36 Uhr wie bisher auch schon nach Marienheide. „Hohe Auslastung erwartet“, schrieb die Bahn gestern zu dieser Fahrt.

Danach nimmt die RB25 ihren Betrieb wie im Frühjahr von der Deutschen Bahn versprochen wieder auf; nicht ganz nach Fahrplan, und teils nur im Stundentakt (montags bis freitags verkehren die Züge nur zwischen Rösrath und Gummersbach im Halbstundentakt, so die Bahn). Es gibt weitere „Abers“, doch um 0.34 Uhr in der Nacht zu Samstag verlässt die „Oberbergische Bahn“ als RB25 endlich wieder den Kölner Hauptbahnhof und fährt in einem Rutsch durch bis Marienheide und noch darüber hinaus. Eine Stunde später, um 1.34 Uhr, fährt die nächste RB25 in Köln Hauptbahnhof ab, dann aber nur bis Gummersbach.

Richtung Rhein startet die erste RB25 nach der Sperrpause von Oberberg aus in Gummersbach, und zwar Samstagfrüh um 5.22 Uhr.

Mit den genannten „Abers“ werden die Bahnkunden, die zwischen Oberberg und Köln pendeln, in den kommenden Monaten jedoch immer wieder konfrontiert sein, in Form von Teilausfällen, wie man der Service-Seite www.zuginfo.nrw entnehmen kann.

Dort gibt es schon jetzt diese Hinweise: Bereits ab Montag ist im Oberbergischen für eine Woche abends mit Zugausfällen der RB25 zu rechnen: Vom 10. bis 15. August müssen Bahnfahrer jeweils zwischen 20.40 Uhr und 4.45 Uhr mit Teilausfällen zwischen Gummersbach-Dieringhausen und Engelskirchen rechnen. Ein Ersatzverkehr werde dann aber wieder eingerichtet, verspricht die Deutsche Bahn.

Teil- und Zugausfälle zu erwarten

Zudem komme zu Teil- und Zugausfällen aufgrund von Bahnsteigarbeiten von Samstag, 8. August (0 Uhr) bis Samstag, 12. Dezember (0 Uhr), zu Halt- und Teilausfällen zwischen Köln-Hansaring und Rösrath. So heißt es: „Im Zeitraum vom 8. August, 0.00 Uhr, bis Montag, 8. September, 0.00 Uhr, entfällt zusätzlich der Halt Hoffnungsthal. Reisende nach Hoffnungsthal nutzen bitte zwischen Rösrath und Hoffnungsthal Rathausplatz die Buslinie 422. Die Linie wird in diesem Zeitraum verstärkt. Ein Express-Ersatzverkehr (SEV) zwischen Köln Messe/Deutz und Overath ist eingerichtet.“

Es komme zudem, so die Bahn weiter, wegen der Modernisierung des Bahnhofes in Rösrath zu „Anpassungen von Fahrzeiten“.