Tolle Neuigkeiten aus der oberbergischen Gründerszene. Ein Jahr nach dem Auftritt der Freunde Phil Janßen aus Morsbach-Lichtenberg, Thorben Engel aus Reichshof-Odenspiel und Philipp Battisti aus Kamp-Lintfort in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ wurde die Abstellhilfe ihres Unternehmens Steets als „Produkt des Jahres 2026“ in der Kategorie „Assistenzsysteme und Mobilität“ ausgezeichnet.

Die Abstellhilfe wurde gescoutet

Verliehen wurde die Auszeichnung vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ ) in Kooperation mit ntv im Rahmen des Big-Bang-KI-Festivals in Berlin. Das Festival gilt als Europas führender Treffpunkt für Zukunft, Inspiration und Networking rund um künstliche Intelligenz. „Wir haben uns nicht eigeninitiativ für die Auszeichnung beworben. Unsere Steets-Abstellhilfe wurde im Vorfeld gescoutet und anschließend für die Auszeichnung nominiert. Umso mehr haben wir uns dann gefreut, am Ende tatsächlich ausgezeichnet zu werden“, berichtet Phil Janßen erfreut.

Bei der Preisverleihung in Berlin traf Gründer Phil Janßen Investor und Steets-Unterstützer Frank Thelen. Copyright: Steets

Insgesamt wurden 97 Produkte in 29 Kategorien prämiert, die sich durch „klaren Nutzen, besondere Relevanz und ein unverwechselbares Profil hervorheben“, wie es in einer Mitteilung von DISQ heißt. Überreicht wurde der Preis an Steets von Brigitte Zypries, DISQ-Beiratsvorsitzende und ehemalige Bundesministerin, sowie von Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine.

Patentiert und als Medizinprodukt zugelassen

Generell ist seit dem Aufritt von Phil Janßen und seinen Mitstreitern in der „Höhle der Löwen“ viel passiert. Die Steets-Abstellhilfe (siehe unten) ist inzwischen patentiert, als Medizinprodukt zugelassen und mit eigener Nummer im Hilfsmittelverzeichnis gelistet. Und sie ist sogar international erhältlich, berichtet Janßen. In der Sendung hatte es damals einen Deal mit dem Bonner Investor Frank Thelen gegeben, der Steets unter seine Fittiche nahm. Für seine Finanzspritze von 300.000 Euro hatte Thelen 25 statt den von den Gründern angedachten 15 Prozent der Anteile an dem Start-Up gefordert. Sie gingen darauf ein.

Danach ging es finanziell steil bergauf. In den sechs Monaten nach der Ausstrahlung stieg der Absatz von Steets gegenüber den sechs Monaten davor um mehr als 1000 Prozent, berichtet Janßen und betont: „Die Sendung war für uns ein enormer Türöffner und hat unsere Entwicklung deutlich beschleunigt. Gleichzeitig wissen wir aber auch sehr genau, dass wir noch längst nicht am Ziel sind.“ Dank neuer Technologien und starker Partner könne man auch als kleines Team viel stemmen. Janßen weiß aber: „Das beste Produkt hilft am Ende wenig, wenn diejenigen, die es brauchen, noch nie davon gehört haben.“

Frank Thelen gratulierte persönlich

Großer Fan und fleißiger Alltagstester war der im März verstorbene Heinz Schlechtingen, Opa von Phil Janßen und von 1987 bis 1997 ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Morsbach. Er hatte die Jungs vor einem Jahr als bisher ältester Gast in die „Höhle der Löwen“ begleitet und das Produkt präsentiert.

Und auch die Zusammenarbeit mit Frank Thelen habe bei der Preisverleihung in Berlin eine schöne Fortsetzung bekommen. Der Investor hatte die Abstellhilfe damals in der Fernsehsendung als „eine der elegantesten Lösungen, die er je gesehen habe“ bezeichnet. „Frank hat uns persönlich zur Auszeichnung in Berlin gratuliert“, erzählt Janßen.

Besonders gefreut haben den Gründer aus Lichtenberg die Worte der Jury, die aus hochrangigen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft besteht. Janßen erzählt: „Sie hebt hervor, dass Steets ein ,strukturell vernachlässigtes Alltagsproblem’ löst und technologische Einfachheit mit unmittelbar spürbarem Alltagsnutzen verbindet.“

So funktioniert die Abstellhilfe

Die verstorbene Großmutter von Phil Janßen ist quasi „schuld“ daran, dass er, Thorben Engel und Philipp Battisti heute erfolgreiche Gründer von Steets sind. Sie war auf Gehhilfen angewiesen. „Jedes Mal, wenn sie in der Küche an der Anrichte hantierte und beide Hände brauchte, fielen die Krücken um, und Oma konnte sich nicht bücken, um sie aufzuheben“, hatte Janßen im Gespräch mit dieser Zeitung vor zwei Jahren erzählt. Auf der Suche nach einer Lösung entstand schließlich die Abstellhilfe. Diese wird am unteren Teil des Stocks befestigt. Per Hebeldruck unterhalb des Griffs der Gehhilfe werden durch einen Seilzug am unteren Ende vier Stützen ausgeklappt, die das Umfallen verhindern. Verhaken die Stützen sich, klappen sie selbsttätig wieder ein.

Der erste Prototyp entstand 2020 – weil Philipp Battisti und Thorben Engel damals in Paderborn studierten, zunächst unter dem Dach des Gründerzentrums „Garage 33“ der Uni. In der Nümbrechter Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik testeten die Freunde die Abstellhilfe auf ihre Alltagstauglichkeit. Seit 2022 schützt ein Patent die Erfindung, die heute aus recyceltem und umweltfreundlichem Kunststoff in Bad Salzuflen, in den Werken des Automobilzulieferers Rollax, hergestellt wird. Erhältlich sind vollausgestattete Gehhilfen oder nur 159 Gramm schwere Abstell-Adapter für vorhandene Gehstützen. Dazu gibt es jegliches Zubehör für das einfache Anbringen. Büros haben Janßen und seine Mitstreiter am Chlodwigplatz in Köln und weiterhin in Paderborn. (lth, höh)